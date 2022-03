Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Νεκρός από ρωσικά πυρά ο ιδρυτής της λέσχης οπαδών στο Κίεβο

Νεκρός από ρωσικές δυνάμεις έπεσε ο αρχηγός της λέσχης οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κίεβο, Αλεκσάντερ «Σάσα» Κούκιν.

Ο φανατικός υποστηρικτής των Κόκκινων Διαβόλων και ιδρυτικό μέλος του «Kyiv Red» που μετράει 20 χρόνια ζωής, άφησε την τελευταία του πνοή στις 3 Μαρτίου μετά από πυροβολισμούς Ρώσων στρατιωτών στο αυτοκίνητό του καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από την πρωτεύουσα με την οικογένειά του αναζητώντας καταφύγιο.

Η σύζυγος και η κόρη του Κούκιν επέζησαν και χρειάστηκε να χειρουργηθούν, ο ίδιος ο Σάσα, όμως, υπέκυψε στα τραύματά του κι όπως ανακοίνωσε η επίσημη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχασε τη ζωή του.

Στην κηδεία του, μάλιστα, τα οικογενειακά του πρόσωπα, γνωρίζοντας την αγάπη που έτρεφε για τον σύλλογο, κόλλησαν ένα αυτοκόλλητο με το σήμα της Γιουνάιτεντ στο φέρετρό του.

Mε επίσημη ανακοίνωση, οι κόκκινοι διάβολοι» αποχαιρέτησαν τον Αλεκσάντερ «Σάσα» Κούκιν.

The United family joins our #KyivReds in mourning the sad loss of Aleksander Kukin.



May he rest in peace ❤