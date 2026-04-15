Παραμονή της τραγικής επετείου της τραγωδίας του Χίλσμπορο, η Λίβερπουλ έζησε ακόμα μια τραγική στιγμή της ιστορίας της με τον αποκλεισμό της από τα ημιτελικά του Champions League και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ήρθε.

Οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν με 2-0 μέσα στο Άνφλιντ από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία «χτύπησε» ακριβώς τη στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι θα κατάφερναν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να διεκδικήσουν την πρόκριση.

