Το παγκόσμιο μπάσκετ αποχαιρετά έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες που πέρασαν ποτέ από τα παρκέ. Ο Όσκαρ Ντάνιελ Μπεζέρα Σμιτ, ο «Μάο Σάντα», όπως τον αποκαλούσαν στην Βραζιλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ, ο Σμιτ αισθάνθηκε απότομα αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Νοσοκομείο Σάντα Άνα του Σάο Πάολο, όπου δεν κατέστη δυνατό να παρέμβουν αποτελεσματικά οι γιατροί. Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα.

