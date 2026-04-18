Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

In Tuapse, they have been unable to extinguish a fire after a strike on the marine oil transshipment terminal for the second day.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, 224 πυροσβέστες με 56 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στις εγκαταστάσεις, βορειοανατολικά της πόλης Κρασνοντάρ.

Russian oil refinery in Tuapse continues to burn 🔥 pic.twitter.com/OWdYNlI7mM — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 17, 2026

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι είχε αναφέρει 15 πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μόνο τον Μάρτιο.