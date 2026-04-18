Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, σε διάγγελμά του για την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με το Ισραήλ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει ανακτήσει την εξουσία εντός της χώρας και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ δεν αποτελούν ένδειξη αδυναμίας, προσθέτοντας ότι «δεν είμαστε πλέον πιόνι κανενός».

«Δεν είμαστε πλέον πεδίο μάχης και δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά», είπε ο Αούν, προσθέτοντας ότι πλέον ο Λίβανος πρέπει «να ακμάζει και όχι να αυτοκτονεί». Καταδίκασε τις πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, και επέκρινε τον ρόλο του Ιράν με παρεμβάσεις. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις αυτές ως παραβιάσεις της κυριαρχίας του Λιβάνου, επισημαίνοντας την ανάγκη περιορισμού εξωτερικών επιρροών.