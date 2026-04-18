Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η εξέταση κυβερνητικών αρχείων που αφορούν UFO έφεραν στο φως «ενδιαφέροντα» έγγραφα, συμπληρώνοντας πως τα πρώτα εξ αυτών θα δημοσιοποιηθούν πολύ σύντομα.

«Βρήκαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, οφείλω να πω, και οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να διαπιστώσετε και εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά», δήλωσε ο Τραμπ σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή σε αμερικανικές υπηρεσίες να αρχίσουν να δημοσιοποιούν κυβερνητικά αρχεία που αφορούν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, επικαλούμενος το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το θέμα.

Ο Τραμπ διέταξε την εξέταση κυβερνητικών αρχείων για UFO, αφότου κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών όταν ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε podcast πως υπάρχουν εξωγήινοι.

PRESIDENT TRUMP on releasing UFO files: This process is well underway, and we’ve found MANY very interesting documents. The First releases will begin very, very soon. pic.twitter.com/e9A0kiLSZ0 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 17, 2026

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, σχετικά με τους 10 επιστήμονες που έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς τα τελευταία τρία χρόνια, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα έχει απαντήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Από το 2023, τουλάχιστον οκτώ άτομα, που εμπλέκονταν σε έρευνες για το διάστημα και την πυρηνική φυσική, έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί, ορισμένα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μερικοί από αυτούς φαίνεται να είχαν συνδέσεις και με έρευνες για UFO.