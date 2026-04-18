Η Λανς για ένα ολόκληρο ημίχρονο έδειχνε ότι το βάρος της κούρσας του τίτλου ήταν υπερβολικό για να το σηκώσει, αλλά σε λιγότερο από μισή ώρα αναποδογύρισε το ματς και παρέμεινε στην κούρσα για την κατάκτηση της Ligue 1.

Η Τουλούζ, χωρίς κανένα βαθμολογικό κίνητρο, δυσκόλεψε τα πράγματα υπέρμετρα για την ομάδα του Πιερ Σαζ μέσα στο «Μπολάρ Ντελελί» και μάλιστα παρότι από το 17′ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες έπειτα από την αποβολή του Γκμποχό, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 30ής αγωνιστικής.

