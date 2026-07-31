Ακόμη μία τεράστια επιτυχία προστέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Η εθνική ομάδα των κορασίδων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16, καθώς επικράτησε στον τελικό της διοργάνωσης, που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεμπ, της Ισπανίας με σκορ 11-7.

Η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου ανέβηκε με εμφατικό τρόπο στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και η χώρα μας μετράει πλέον δύο μετάλλια στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί από το 2022, όταν καθιερώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Το προηγούμενο ήταν ασημένιο.

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