Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-offs της Euroleague (6/5, 21:15), το «T-Center» πλημμύρισε με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σε μία κίνηση στήριξης προς τον ισχυρό άνδρα του τριφυλλιού, μετά την ποινή που δέχτηκε από τη Euroleague.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε μία μορφή στήριξης προς τον πρόεδρο του τριφυλλιού που δεν θα μπορεί να δώσει το «παρών» στο Final Four της διοργάνωσης, γέμισε με περισσότερες από 15.000 φωτογραφίες τις εξέδρες του «T-Center», κάνοντας αισθητή την παρουσία του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού με κάθε τρόπο.

