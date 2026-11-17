Δύο Αρειανοί, δύο θάνατοι, δημιουργούν ερωτηματικά. Πέντε χρόνια μετά, ξανά το ίδιο σκηνικό. Άνθρωπος του Άρη. Θεσσαλονικιός. Νεκρός από ασφυξία. Και πάλι τα λεφτά και τα στοιχήματα στο φόντο. Τον Οκτώβριο του 2021 ήταν ο Νίκος Τσουμάνης.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του, στη μαρίνα της Νέας Κρήνης. Η νεκροψία έδειξε ασφυξία, πάλι με tire up, όπως έγινε με τον Αγγελάκη. Δεύτερο σοκ μέσα σε λίγα χρόνια, ιδίας απόχρωσης. Σύμπτωση…

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