Η ΠΑΕ Άρης θα αποστείλει αίτημα στην ΚΕΔ, με αίτημα τη δημοσιοποίηση των συνομιλιών που έλαβαν χώρα στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του διαιτητή Αντρέα Κολόμπο και της ομάδας του VAR.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, μπορεί να ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με 2-0, ωστόσο η υπόθεση του αγώνα οδηγείται σε… τρίτο ημίχρονο, μετά το αίτημα της ΠΑΕ Άρης στην ΚΕΔ, για δημοσιοποίηση των διαλόγων ανάμεσα στην ομάδα του VAR και τον διαιτητή του αγώνα, Αντρέα Κολόμπο.

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