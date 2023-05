Η Αλκμάαρ «κλείνει» τις πόρτες στους χούλιγκαν

Τα σοβαρά επεισόδια στην αναμέτρηση της Αλκμααρ με την Γουέστ Χαμ όπως είναι φυσικό είναι στο επίκεντρο των ερευνών τόσο της ολλανδικής ομάδας, όσο και της αστυνομίας.

Η Αλκμάαρ είναι αποφασισμένη να πάρει πολύ σοβαρά μέτρα, αφενός για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, αφετέρου για να σταλεί ένα μήνυμα ότι τέτοιες καταστάσεις δεν είναι ανεκτές.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ οι υπεύθυνοι του συλλόγου σε συνεργασία με την αστυνομία έχουν εντοπίσει 45 φιλάθλους που συμμετείχαν στα επεισόδια και πάρθηκε η απόφαση ότι θα τους απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο.

Παράλληλα όμως, έρευνες κάνει και η ολλανδική αστυνομία, όπου προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους συμμετείχαν.

2 West Ham fans managing to stop a mob of AZ Alkmaar fans from getting to the hospitality section where all the players families are seated👏👊 pic.twitter.com/7nKjXUbEvC