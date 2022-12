Ο πλανήτης αποχαιρετά τον θρύλο του ποδοσφαίρου

Το βράδυ της Πέμπτης, 29 Δεκεμβρίου, ο «βασιλιάς» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας τον πλανήτη στο πένθος. Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο γνωστός σε όλους μας Πελέ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», στο Σάο Πάολο, όπου νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Λίγες ώρες αργότερα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε η χώρα.

Τη Δευτέρα το λαϊκό προσκύνημα, την Τρίτη η κηδεία του

Η Σάντος, η ομάδα στην οποία έλαμψε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός Πελέ, ανακοίνωσε πως ο «αποχαιρετισμός» στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, μέσω λαϊκού προσκυνήματος, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (2 Ιανουαρίου), στο γήπεδό της «Vila Belmiro».

Η σορός του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου θα μεταφερθεί απ' το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» στο στάδιο, τα ξημερώματα εκείνης της μέρας.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, το φέρετρο του Πελέ θα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου και ο χώρος θα ανοίξει για το κοινό στις 10:00 της Δευτέρας. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις 22:00 της Τρίτης (3 Ιανουαρίου). Μετά την τελετή, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος, που θα περάσει απ’ το κανάλι 6, όπου μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ.

Η πρόσβαση του κοινού για το λαϊκό προσκύνημα στο στάδιο θα γίνεται στις θύρες 2 και 3 και η έξοδος θα γίνεται από τις θύρες 7 και 8. Οι Aρχές θα εισέλθουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πελέ από τη θύρα 10.

Η σορός του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, θα ταφεί στο «Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάολο, σε μια εκδήλωση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικογένειας του Πελέ.

Η μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο

Όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πέθανε από πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων. Νοσηλευόταν από τις 29 Νοεμβρίου. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο οφειλόταν σε λοίμωξη του αναπνευστικού, μετά την προσβολή του από την Covid-19 και για την επαναξιολόγηση της θεραπείας του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ο Πελέ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκτοτε υποβλήθηκε σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες χημειοθεραπείας. Στις αρχές του 2022, ανιχνεύθηκαν μεταστάσεις στο έντερο, τον πνεύμονα και το ήπαρ.

Στις 21 Δεκεμβρίου, σε ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου τονίστηκε πως ο Πελέ είχε «εξέλιξη της ογκολογικής νόσου» και πως χρειαζόταν περισσότερη φροντίδα σχετικά με τη νεφρική και καρδιακή δυσλειτουργία. Ως εκ τούτου, ο πρώην παίκτης δεν επιτρεπόταν να περάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι, όπως ήθελε η οικογένεια.

Παρά την περίπλοκη κατάσταση, ο Πελέ πέρασε μερικές μέρες σταθερός και με ελαφρά βελτίωση. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η υγεία του «βασιλιά» επιδεινώθηκε ξανά και «έφυγε» απ' τη ζωή στις 15:27 της Πέμπτης (20:27 ώρα Ελλάδας).

Το τελευταίο μήνυμα του Πελέ στα social media

Λίγο μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του Πελέ, δημοσιεύτηκε στο Instagram το τελευταίο «μήνυμα της ζωής του ως παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

«Έμπνευση και αγάπη σημάδεψαν το ταξίδι του βασιλιά Πελέ, ο οποίος έφυγε ειρηνικά από τη ζωή σήμερα. Στο ταξίδι του, ο Έντσον μάγεψε τους πάντες με την ιδιοφυΐα του στον αθλητισμό, σταμάτησε έναν πόλεμο, έκανε κοινωνικό έργο σε όλο τον κόσμο και διέδωσε αυτό που πίστευε περισσότερο ότι ήταν η θεραπεία για όλα μας τα προβλήματα: την αγάπη. Το ζωντανό μήνυμά του γίνεται κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Αγάπη, αγάπη και αγάπη, για πάντα».

Το παγκόσμιο «αντίο» στον Πελέ

Για τη Σάντος, ο Πελέ είναι ο αιώνιος βασιλιάς της και μετά από τον θάνατό του η ομάδα έγραψε στα social media τη λέξη «αιώνιος», βάζοντας φωτογραφία με το στέμμα του και ευχαριστώντας τον με ένα βίντεο αφιέρωμα.

Η Σάντος είχε ανακοινώσει πως προσθέτει το στέμμα σε περίοπτη θέση στο σήμα της ομάδας για να τιμήσει τον Πελέ.

Με ένα συγκινητικό βίντεο είπε το δικό της «αντίο» η FIFA στον Πελέ, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Βραζιλιάνου μύθου. «Πελέ, ο μόνος που κέρδισε τρεις φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένας θρύλος του παιχνιδιού μας. Αναπαύσου εν ειρήνη αιώνιε Βασιλιά».

Pelé, the only man to win the #FIFAWorldCup three times.



A legend of our game.



Rest in peace, the Eternal King. pic.twitter.com/1MS3DPxPDF — FIFA (@FIFAcom) December 29, 2022

Η UEFA από την πλευρά της έκανε ένα ξεχωριστό post για τον θρυλικό Πελέ. Το tweet της επισημαίνει: «Απόψε ενωνόμαστε όλοι μαζί, όλοι οι φίλαθλοι για να θρηνήσουμε τον Πελέ, τον πρώτο από τους πιο μεγάλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος superstar του παιχνιδιού και έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, την άνοδό του και στο να γίνει το πιο δημοφιλές άθλημα. Αναπαύσου εν ειρήνη Πελέ».

Tonight, we join fans the world over in mourning Pelé, one of football's all-time greatest players.



He was the first global superstar of the game and played a pioneering role in football's rise to become the world's most popular sport.



Rest in peace, Pelé. — UEFA (@UEFA) December 29, 2022

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον «βασιλιά», γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Πελέ».

Ο αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, Νεϊμάρ, έσπευσε να πει το δικό του «αντίο» στον Πελέ, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Ο Πελέ έδωσε φωνή στους φτωχούς, στους μαύρους και ιδιαίτερα: Έδωσε όραμα στη Βραζιλία».

Και πρόσθεσε: «Πριν από τον Πελέ, το 10 ήταν μόνο ένας αριθμός. Διάβασα αυτή τη φράση κάπου, κάποια στιγμή στη ζωή μου. Αλλά αυτή η φράση, είναι ελλιπής. Θα έλεγα ότι πριν από τον Πελέ, το ποδόσφαιρο ήταν αποκλειστικά ένα άθλημα. Ο Πελέ άλλαξε τα πάντα. Μετέτρεψε το ποδόσφαιρο σε τέχνη, σε διασκέδαση. Το ποδόσφαιρο και η Βραζιλία ανέβασαν τη θέση τους χάρη στον Βασιλιά! Έφυγε, αλλά η μαγεία του θα μείνει. Ο Πελέ είναι αιώνιος».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε τον Πελέ γράφοντας: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη την Βραζιλία και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο. Ένα απλό "αντίο" στον αιώνιο βασιλιά, Πελέ, δεν θα είναι ποτέ αρκετό για να εκφράσει τον πόνο που αγκαλιάζει σήμερα ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Μια έμπνευση για τόσα εκατομμύρια, μια αναφορά από το χθες, το σήμερα και για πάντα.

Η αγάπη που πάντα μου έδειχνε ήταν για μένα η ανταπόδοση για κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί, ακόμα κι εξ αποστάσεως. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και η μνήμη του θα ζει για πάντα στον καθένα από εμάς τους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Αναπαύσου εν ειρήνη, βασιλιά Πελέ».

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής Γαλλίας και της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Εμπαπέ, απέτισε φόρο τιμής στον θρύλο του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ, λέγοντας: «Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου μας έφυγε, αλλά η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά».

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα, με ανάρτηση του στα social media αποχαιρέτησε τον Πελέ, σημειώνοντας ότι είχε το προνόμιο που δεν έχουν οι νεότεροι Βραζιλιάνοι: «είδα τον Πελέ να παίζει ζωντανά στο Pacaembu και στο Morumbi. Να μην παίζει. Είδα τον Πελέ να δίνει παράσταση. Γιατί όταν έπαιρνε την μπάλα έκανε πάντα κάτι ξεχωριστό, το οποίο συχνά κατέληγε στο γκολ».

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Λούλα, ο Πελέ «πήγε να παίξει στον παράδεισο με τον Κουτίνιο, τον μεγάλο συνεργάτη του στη Σάντος. Τώρα έχει τη συντροφιά τόσων αιώνιων αστέρων: Ντίντι, Γκαρρίντσα, Νίλτον Σάντος, Σόκρατες, Μαραντόνα... Άφησε μια βεβαιότητα: δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά παίχτης με φανέλα νούμερο 10 σαν και αυτόν. Ευχαριστώ, Πελέ».

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του στην οποία συνομιλεί με τον «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική και σημειώνει:

«Για ένα άθλημα που φέρνει τον κόσμο τόσο κοντά όσο κανένα άλλο, η άνοδος του Πελέ από το ταπεινό του ξεκίνημα σε θρύλο του ποδοσφαίρου είναι μια ιστορία του τι είναι δυνατό. Σήμερα, οι σκέψεις μου και της Τζίλ είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγάπησαν».

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo — President Biden (@POTUS) December 29, 2022

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, γράφοντας στα γαλλικά, αλλά και στα πορτογαλικά είπε: «Το παιχνίδι. Ο Βασιλιάς. Η αιωνιότητα».

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έγραψε για τον Πελέ: «Χάρις της φλόγας του και της κλάσης του κατάφερε να αφήσει το στίγμα του ακόμα και σε γενιές που δεν είχαν την τύχη να τον δουν να παίζει. Σήμερα όλος ο κόσμος θρηνεί έναν θρύλο που ονομάζεται Πελέ».

Grazie al suo estro e alla sua classe è riuscito a lasciare il segno anche nelle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Oggi tutto il mondo piange una leggenda di nome Pelè. pic.twitter.com/gIHUYaAAQp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 29, 2022

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε επίσης τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Πελέ.

«Ήταν και θα είναι ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Αντίο Πελέ» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με τη φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς του Πελέ μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ στον τελικό με την Ιταλία το 1970 στο Μεξικό.