Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρασημοφόρησε τον Ράσφορντ

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, παρασημοφορήθηκε σήμερα (9/11) ως «Μέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας» (Member of Order of the British Empire) από τον Δούκα του Κέιμπριτζ, πρίγκιπα Ουίλιαμ, στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Ο 24χρονος στράικερ βραβεύτηκε για το κοινωνικό του έργο, τη βοήθεια "ευάλωτων" παιδιών με την εκστρατεία του κατά της παιδικής φτώχιας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο παίκτης αφιέρωσε το βραβείο στη μητέρα του, Μέλανι, η οποία μεγάλωσε τον ίδιο και τα 4 αδέρφια του.