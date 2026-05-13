Έπειτα από τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ αυτό που απομένει για τα Play Offs είναι το ποιος θα κατακτήσει τη 2η θέση, με τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να είναι ισόπαλοι με 62 βαθμούς και αμφότεροι να «διψούν» για το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του UEFA Champions League.

Την προηγούμενη αγωνιστική η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στις καθυστερήσεις σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, έστεψε την Ένωση πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Και τώρα την προτελευταία αγωνιστική των Play Offs της Super League, ίσως ήρθε η ώρα να κριθεί το ποιος θα καταλάβει την δεύτερη θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr