Ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να αλλάξει σελίδα στη διοίκησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα κυπριακά ΜΜΕ, επιχειρηματίας από το νησί, επικεφαλής ισχυρού επενδυτικού ομίλου, βρίσκεται στο προσκήνιο για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Βασική προϋπόθεση για να μπει στον ΑΠΟΕΛ είναι η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών και του ουσιαστικού διοικητικού ελέγχου.

Να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον ΑΠΟΕΛ και έχει ήδη ενημερωθεί για τα οικονομικά δεδομένα. Μάλιστα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εισόδου στο ποδόσφαιρο, μέσω της ομάδας που υποστηρίζει.

Πρόκειται για πρόσωπο που ηγείται επενδυτικού ομίλου με δραστηριότητα σε Κύπρο, Ελλάδα και στα Βαλκάνια, χωρίς προηγούμενη παρουσία σε ποδοσφαιρικά ή άλλα αθλητικά διοικητικά σχήματα.