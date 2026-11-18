Η κλήρωση για την 3η φάση του Κυπέλλου Γυναικών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ. Στην κλήρωση μπήκαν 12 ομάδες από την Α’ Κατηγορία, ενώ προστέθηκαν ακόμη τέσσερις σύλλογοι που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους από τη 2η φάση.

Οι αγώνες θα είναι μονοί, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, χωρίς να υπάρξει παράταση.

Τα ματς θα διεξαχθούν στις 9 και τις 16 Δεκεμβρίου, με τις ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της 3ης φάσης του Κυπέλλου Γυναικών:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ – ΑΕΚ

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΟ

ΆΡΗΣ ΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΦΗ

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΡΕΑ ΑΟ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΑΡΚΟ – ΠΑΟΚ