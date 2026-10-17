Στο 0-0 έμειναν Λεβαδειακός και Βόλος στο ντέρμπι των ουραγών που άνοιξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με δέκα παίκτες από το 28’ λόγω αποβολής του Μπάρε, ενώ στο 84’ αποβλήθηκε και ο Ελνένι των γηπεδούχων.

Το ματς ξεκίνησε με δύο καλές στιγμές στο πρώτο δεκάλεπτο, μία για κάθε ομάδα. Πρώτος απείλησε ο Βόλος. Στο 3’ ο Καμπελά επιχείρησε το σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή, με τον Ελιάσι να απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 5’ με τον Γκούμα να σουτάρει από το ημικύκλιο της περιοχής και τον Σιαμπάνη να μπλοκάρει.

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