Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητό του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας εκτός έδρας του μαχητικού Κολοσσού Ρόδου με 88-84 και πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος σημείωσε 37 πόντους, πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα και 10/11 βολές, ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 35 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

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