Nέο σοκ στον Oλυμπιακό: Χάνει τα ματς με Παναθηναϊκό και Σίτι ο Βαλμπουενά!

Tελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στον Ολυμπιακό, καθώς, μετά τους Ελ Αραμπί και Χασάν (αμφότεροι διαγνώστηκαν με κορωνοϊό), νοκ άουτ από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι τέθηκε και ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος άσος τραυματίστηκε στην προπόνηση και, όπως διαπιστώθηκε, υπέστη θλάση που θα τον κρατήσει στα...πιτς για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Ως εκ τούτου, όπως προαναφέραμε, ο πολύπειρος παίκτης δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ντέρμπι των «αιωνίων» αλλά και στο ματς που ακολουθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι, για τους ομίλους του Champions League.

«Δυστυχώς τραυματίστηκα στην προπόνηση και θα απουσιάσω τις επόμενες εβδομάδες. Παραμένω 100% δίπλα στην ομάδα, ως συνήθως. Πάμε» ανέφερε ο Βαλμπουενά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.



