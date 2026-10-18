Ο Ιμράν Λούζα, σχολίασε τη νίκη με 5-1 επί του Αστέρα στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων στην 7η αγωνιστική της Super League.

Ο 27χρονος Γαλλο-μαροκινός χαφ, ξεκίνησε την τοποθέτησή του εκφράζοντας αρχικά την σκέψη του για τους τραυματισμούς των Αζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, πριν αναφέρει ότι κρατάει την καλή εμφάνιση σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο.

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