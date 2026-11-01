Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-0 επί της ΑΕΚ, δηλώνοντας περήφανος για την επίδοση της ομάδας του.

Ο Δανός προπονητής ξεκίνησε την τοποθέτησή του μοιράζοντας αρχικά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς, που διένυσαν ένα αήττητο 31 αγώνων στο πρωτάθλημα μέχρι το σημερινό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, τόνισε ότι η ομάδα του στηρίχθηκε σε διαφορετικό αγωνιστικό πλάνο για να φτάσει στη νίκη, βασισμένο περισσότερο στις αντεπιθέσεις, ενώ παράλληλα διατηρούσαν με ασφάλεια τη λειτουργία ανασταλτικά.

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