Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού.Έφτασε σε συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας και τον Λιβάι Γκαρσία, με τον διεθνή επιθετικό να ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα».

Οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις, ενώ ο ποδοσφαιριστής είχε ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι».

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