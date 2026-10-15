Με εξαιρετική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League.

Σε ένα όμορφο απόγευμα στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός μπήκε από νωρίς με το «μαχαίρι στα δόντια» και επέβαλλε το ρυθμό του απέναντι σε μία Μπόρατς που δεν μπορούσε να βρει λύσεις στην επιθετική ορμή των γηπεδούχων.

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