Ο Παναθηναϊκός στον κυριακάτικο αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης (18/10, 17:30) για την 7η αγωνιστική της Super League, θα βραβεύσει τα δικά του παιδιά.

Οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Γιάννης Κώτσιρας, οι οποίοι επέστρεψαν απ’ το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα της Αρκαδίας θα τιμηθούν από την «πράσινη» ΠΑΕ για την προσφορά τους στον Παναθηναϊκό. Η βράβευση θα γίνει από τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου πριν από την έναρξη του αγώνα.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αγωνίστηκε για 6,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό (Ιανουάριος 2017-Ιούνιος 2023), όντας αρχηγός της ομάδας στα 6 εξ αυτών, ενώ μέτρησε 174 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 8 γκολ και 10 ασίστ.

Ο Γιάννης Κώτσιρας, που επίσης φόρεσε κατά καιρούς το περιβραχιόνιο της ομάδας, μέτρησε 10 ασίστ σε 156 επίσημους αγώνες.