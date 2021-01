Απίστευτο: Ο Λαμκέλ Ζε πήγε στην προπόνηση της Ανβέρπ με φανέλα της Άντερλεχτ!

Από την πρώτη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του Λαμκέλ Ζε ο παίκτης φρόντισε να δείξει ότι επιθυμεί διακαώς να ντυθεί στα πράσινα.

Ο Καμερουνέζος εξτρέμ με αναρτήσεις στα social media τόνισε ότι είχε συμφωνήσει με το «τριφύλλι» ενώ παράλληλα επισήμαινε πόσο πολύ θέλει να αποχωρήσει από την Αντβέρπ για φορέσει τη φανέλα της ελληνικής ομάδας.

When Antwerp player Lamkel Ze arrives at his club in a shirt of ... Anderlecht. https://t.co/wVoy5dTf31