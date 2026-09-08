Με το απόλυτο των τριών νικών στις αποσκευές του και τον κόσμο του να… ζεσταίνεται, ο Παναιτωλικός ετοιμάζεται για μεγάλη απόβαση στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την θύρα 22 για τους Αγρινιώτες διαθέτοντας τους 500 εισιτήρια για την κυριακάτικη αναμέτρηση, με τους φίλους των «κυανοκίτρινων» να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» σε ένα παιχνίδι που μπορεί να εξελιχθεί σε ντέρμπι κορυφής.

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