Επέλεξε τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ιστορίας του ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αποδέχτηκε την πρόκληση της Γιαγκελόνια, η οποία, μέσω twitter, κάλεσε τους ανθρώπους του «δικεφάλου» του Βορρά να επιλέξει τους κορυφαίους της ιστορίας του συλλόγου.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ λοιπόν επέλεξε ως κορυφαίους τους Κούδα, Σαράφη, Ιωσηφίδη και Βιεϊρίνια, ενώ με τη σειρά της προκάλεσε τις Παρτιζάν, ΛΑ Γκάλαξι, Λίβερπουλ και Λέιτον Όριεντ να πράξουν το ίδιο.

Hey @Jagiellonia1920 👋



We hope your fans and everyone in Poland are well and staying safe - our thoughts are with you as we fight this battle together. 🙏



Here are our 4 idols:



Koudas

Sarafis

Iosifidis

Vieirinha



We nominate: @FKPartizanBG @LAGalaxy @LFC @leytonorientfc