ΠΑΟΚ-Γρανάδα: Έγραψε ιστορία ο Γιώργος Κούτσιας

O 16χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούτσιας ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα του «δικεφάλου» του Βορρά στη σημερινή αναμέτρηση με την Γρανάδα και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης των «ασπρόμαυρων» που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πιο συγκεκριμένα ο Κούτσιας πήρε το ευρωπαϊκό «βάπτισμα του πυρός» σε ηλικία 16 χρονών και 10 μηνών, ξεπερνώντας έτσι την αντίστοιχη επίδοση του Στέλιου Πόζογλου, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση απέναντι στην Άλκμααρ το 2013, σε ηλικία 17 χρονών και 11 μηνών.

Giorgos #Koutsias makes history as the youngest #PAOK player to debut in European competitions #PAOKStory #NextGeneration #UEL #RiseUp #TheFutureIsHere @EuropaLeague pic.twitter.com/bDp3G954KU