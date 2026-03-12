Ες αύριον τα σπουδαία για τη Γ’ Εθνική, καθώς το μεσημέρι (13:00) της Παρασκευής, θα διενεργηθεί τελικά στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της 2ης και της 3ης φάσης του πρωταθλήματος, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Μέχρι σήμερα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νομικές εκκρεμείς υποθέσεις των ομάδων, κι έτσι αύριο, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία.

Αυτό σημαίνει πως οι αγώνες δεν θα ξεκινήσουν το προσεχές σαββατοκύριακο (14-15/3) και αναμένεται να οριστούν για την Τετάρτη 18/3 ή για το επόμενο σαββατοκύριακο.