Ο Διομήδης Άργους επέστρεψε στις νίκες στη Handball Premier, επικρατώντας με 37-33 του Άρη Νικαίας στην έδρα του. Οι γηπεδούχοι πιέστηκαν, όμως διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και πήραν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν δυνατά. Ο Άρης Νικαίας προηγήθηκε με 6-5, όμως ο Διομήδης ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά με 8-7. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 10-10, αλλά η ομάδα του Άργους ανέκτησε το προβάδισμα και ξέφυγε με 12-10.

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