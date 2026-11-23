Θερμή, πανηγυρική υποδοχή επιφύλαξαν εκατοντάδες εργαζόμενοι της Nvidia στον Τζένσεν Χουάνγκ στην είσοδο των γραφείων του τεχνολογικού κολοσσού, γιορτάζοντας την επάνοδό του στο «τιμόνι» της εταιρείας μόλις εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του.

Φορώντας μαύρα ρούχα και το γνώριμο δερμάτινο μπουφάν του, ο Χουάνγκ καταχειροκροτήθηκε και επευφημήθηκε από το προσωπικό, με τους εργαζομένους να του φωνάζουν: «Σε αγαπάμε, καλώς ήλθες». Την εικόνα αυτή σχολίασε με ανάρτησή του ο Ίλον Μασκ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι όσοι γνωρίζω στη Nvidia ήθελαν τον Τζένσεν πίσω και αυτό φαίνεται».

Απευθυνόμενος για πρώτη φορά στους υπαλλήλους του μετά την επιστροφή του, ο Χουάνγκ υποσχέθηκε πως «τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος».

Νωρίτερα, στην επίσημη δήλωσή του έπειτα από την ανακοίνωση της επαναφοράς του, η οποία πραγματοποιήθηκε και με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζένσεν Χουάνγκ επισήμανε ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο να επιστρέφει στη Nvidia και να ηγείται μιας από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες «στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση», ανέφερε, ευχαριστώντας το διοικητικό συμβούλιο «για την εμπιστοσύνη και τη συνετή διαδικασία που ακολούθησε». Παράλληλα, δήλωσε «βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους, στους ηγέτες του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους», παρότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν την επιστροφή του από τα μέσα ενημέρωσης.