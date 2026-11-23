Την ετοιμότητα της Ευρώπης να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, υπό τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί σε συνεννόηση με την Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του για τις διεθνείς εξελίξεις και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση για την επανέναρξη του διαλόγου, στέλνοντας ταυτόχρονα αυστηρό μήνυμα προς το Κρεμλίνο.

Η πρόταση για συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ευρωπαϊκή πλευρά είναι ασφαλώς διατεθειμένη να συζητήσει με τη Ρωσία, εφόσον δρομολογηθούν οι σχετικές συνομιλίες στη βάση των όσων έχουν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, ο Γερμανός Καγκελάριος έριξε στο τραπέζι το Άμπου Ντάμπι ως μια πιθανή τοποθεσία που θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια Συνάντηση Κορυφής. Σύμφωνα με το σχήμα που περιέγραψε, στο τραπέζι του διαλόγου θα πρέπει να καθίσουν από κοινού η Ουκρανία, η Ρωσία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ.

Καταδίκη για την Πολωνία και στήριξη από Γερμανία και ΝΑΤΟ

Πέρα από το διπλωματικό σκέλος των διαπραγματεύσεων, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα ασφαλείας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Ο Καγκελάριος καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, καλώντας τη Μόσχα να τερματίσει αμέσως αυτού του είδους τις «επικίνδυνες προκλήσεις». Παράλληλα, έσπευσε να διαβεβαιώσει τη Βαρσοβία για την αμέριστη αλληλεγγύη τόσο της Γερμανίας, όσο και του ΝΑΤΟ απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Ευρώπη είναι ασφαλώς έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Άλλωστε, το προσεχές διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκ νέου ειρηνευτικές συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να διεξαχθούν και πάλι στο Άμπου Ντάμπι. Ελπίζουμε ότι και η ρωσική πλευρά θα είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει στις συνομιλίες αυτές, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Καγκελάριος Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Η ειρήνη στην Ουκρανία και η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους», τόνισε ο κ. Μερτς και, αναφερόμενος στις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, έκανε λόγο για «επικίνδυνες προκλήσεις», τις οποίες, όπως τόνισε, πρέπει η Ρωσία να σταματήσει αμέσως.

«Η Πολωνία μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη αλληλεγγύη μας και, εφόσον χρειαστεί, το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί φυσικά κάθε εκατοστό εδάφους της Συμμαχίας», δήλωσε ο Καγκελάριος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά σε ρωσικό πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι «κανείς μας δεν έχει συμφέρον να οδηγηθεί η κατάσταση σε κλιμάκωση στην περιοχή της Βαλτικής». Η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή αυτή έχουν ύψιστη σημασία και, πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, υπογράμμισε.

«Το ΝΑΤΟ δεν απειλεί κανέναν», διαβεβαίωσε εμφατικά ο Φρίντριχ Μερτς, με το βλέμμα στον εξοπλισμό των κρατών-μελών του. «Δεν το κάνουμε αυτό για να απειλήσουμε οποιονδήποτε, αλλά για να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την ελευθερία μας, την ασφάλειά μας και την ευημερία μας και στο μέλλον», πρόσθεσε και, ερωτηθείς σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τη Ρωσία να στέλνει στο διάστημα δορυφόρο με πυρηνική κεφαλή, έκανε λόγο για «σοκαριστική» είδηση, η οποία «καταδεικνύει το επίπεδο κλιμάκωσης για το οποίο είναι διατεθειμένη η Ρωσία» και ζήτησε ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων του ΝΑΤΟ, αλλά και αντιμετώπιση των απειλών από το διάστημα.