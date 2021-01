Έρχεται νέο παιχνίδι Indiana Jones από τους δημιουργούς του Wolfenstein

H Bethesda ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου τίτλου Indiana Jones, μέσω Twitter σήμερα. Το studio που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του νέου παιχνιδιού είναι η MachineGames.



Το παιχνίδι θα αφηγείται μια εντελώς νέα ιστορία και αποτελεί μια καινούργια συνεργασία ανάμεσα στη MachineGames και τη νεοϊδρυθείσα Lucasfilm Games, με τον Todd Howard (Bethesda, παραγωγός) να εκτελεί χρέη executive producer. H εταιρεία μαζί με ένα video teaser ανέφερε στο tweet ότι «θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες».

Ο Pete Hines, SVP του Global Marketing της Bethesda ανέφερε τα εξής: «Ο Todd είναι μεγάλος fan του Indy και προσπαθεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια να φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Είναι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα δουλέψει με τη βραβευμένη ομάδα της MachineGames και είναι ιδανική σύσταση για τον Indy.»



Η MachineGames ιδρύθηκε το 2009 από πρώην μέλη της Starbreeze (The Chronicles of Riddick, The Darkness, Syndicate) και είναι το στούντιο που έφερε τη θρυλική σειρά Wolfenstein σε μοντέρνα εκδοχή με μεγάλη επιτυχία (Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: Youngblood). O Todd Howard από την άλλη είναι director και producer των Bethesda Game Studios από το 1994 και ήταν υπεύθυνος για θρυλικούς τίτλους της βιομηχανίας, όπως τα The Elder Scrolls και τα Fallout.



Η Lucasfilm Games αποτελεί το νέο label για τα παιχνίδια που αφορούν στα franchises της Lucasfilm και ανακοινώθηκε μόλις χθες η ύπαρξή της. Στην ουσία έχουμε ανασύσταση της εταιρείας, αφού υπήρχε και στο παρελθόν και είχε κάνει publish μερικούς θρυλικούς τίτλους, ενώ πλέον αποτελεί ιδιοκτησία της Disney. Θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα για τα παιχνίδια που βασίζονται στις ταινίες της Lucasfilm ή άλλα franchises δικά της (Star Wars, Indiana Jones, Monkey Island, κλπ.).



Όσον αφορά στον ίδιο τον χαρακτήρα, τον Indiana Jones, να αναφέρουμε ότι είναι στα σκαριά μια νέα, πέμπτη ταινία με πρωταγωνιστή και πάλι τον Harrison Ford και θα έρθει στις αίθουσες το 2022, 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας της σειράς, του Indiana Jones and the Crystal Skull του 2008. Όσον αφορά στο gaming, ο ήρωας έχει να εμφανιστεί σε AAA παιχνίδι από το 2009 και το Indiana Jones and the Staff of Kings, που είχε κυκλοφορήσει για Wii, PlayStation 2, Nintendo DS και PSP και φυσικά τις LEGO εκδοχές του, που αναπτύσσει η Traveller's Tales



Τέλος, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μόλις πριν μερικούς μήνες είδαμε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εξαγορές στον χώρο των videogames, όταν η Microsoft απέκτησε τη ZeniMax με όλα τα publishing και development studios, στα οποία εντάσσονται η Bethesda και η MachineGames. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο νέος Indiana Jones τίτλος θα είναι αποκλειστικός για τα Xbox, καθώς όπως είχαν αναφέρει, η αποκλειστικότητα θα εξετάζεται ανά περίπτωση.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης