Football Manager 2019 - Review: Τακτική και προπόνηση σε πρώτο πλάνο

Βαθμολογία: 9/10

Football Manager 2019PC / Nintendo SwitchPCSports InteractiveSEGASports3+2 Νοεμβρίου 2018Ήρθε ο Νοέμβριος και όλοι λέμε καλή χρονιά! Τι γιατί; Κυκλοφόρησε! Αν ρωτήσεις ποιο, καλύτερα να μην συνεχίσεις να διαβάζεις το άρθρο και να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με το « Battlefield V » ή το « Red Dead Redemption 2 », που έχουν αναλυθεί, εξηγηθεί και προταθεί με την δέουσα προσοχή.Αν ξέρεις ότι εδώ θα αναλύσουμε την Μέκκα των ποδοσφαιρόφιλων, των προπονητών της εξέδρας και των καφενειακών φιλάθλων-οπαδών είσαι ένας από εμάς και μπορεί να μην έχουμε συστηθεί, αλλά είναι σαν να μας ξέρεις και να σε ξέρουμε!Φέτος έχουμε μάλιστα αρκετή δουλειά γιατί οι αλλαγές είναι σημαντικές και επηρεάζουν σε μεγάλο ποσοστό όλες τις… εργατοώρες που θυσιάζουμε για την ομαδάρα μας. Τακτικές και προπονήσεις!Τα τακτικά στυλ που αποτελούν οδηγούς για το στήσιμο των τακτικών είναι: 1. Control Possesion/Έλεγχος κατοχής (η μπάλα στην ομάδα σου), 2. Gegenpress (σύστημα Γιούργκεν Κλοπ, πιέζεις και κλέβεις μπάλα ψηλά), 3. Tiki-Taka (σύστημα Γκουαρντιόλα), Vertical Tiki-Taka (Μαουρίτσιο Σάρι, κατοχή της μπάλας με επιθετικές κάθετες μπαλιές), 5. Wing Play/Παιχνίδι από τα Πλάγια (το κλασικό, το ωραίο, το αγγλικό, 4-4-2), 6. Route One/ Μπάλα Μπροστά (παίρνεις μπάλα και την στέλνεις μπροστά, για πιο αμυντικές ομάδες), 7. Direct Counter-Attack/Άμεση Αντεπίθεση (κλέψε το ματσάκι), 8. Fluid Counter-Attack/Ευέλικτη Αντεπίθεση (για ματς τύπου Ρεαλ-Μπάρτσα, ή Λιβερπουλ-Τσέλσι, ή Γιούβε-Νάπολι), 9. Catenaccio (ότι ακριβώς λέει), 10. Park The Bus (Μουρίνιο είσαι!).Οι φίλοι του FM το ζήτησαν και η SI (Sports Interactive) το έκανε. Μετά από συζητήσεις με ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο του ποδοσφαίρου και συνεργάζονται με την εταιρεία, αποφασίστηκε να δοθούν οκτώ διαφορετικές καρτέλες προπόνησης. Η ημερήσια είναι χωρισμένη σε τρία μέρη με επιλογή να τοποθετήσεις τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ σε όσα επιθυμείς, ενώ υπάρχουν δέκα διαφορετικοί τομείς προπόνησης είτε για την φυσική κατάσταση, είτε για την τακτική. Ο διαχωρισμός υπάρχει και για την αμυντική και την επιθετική λειτουργία. Παράλληλα, γκρουπάκια προπονήσεων δημιουργούνται ανάλογα τις θέσεις (τερματοφύλακες, αμυντικοί, μέσοι και επιθετικοί). Σημαντικό είναι να ρυθμίσεις τον βαθμό έντασης της προπόνησης, είτε για όλη την ομάδα είτε για τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, ανάλογα με την καταπόνηση, αλλά και το πρόγραμμα αγώνων της ομάδας σου.Δώσε βάση και στο κομμάτι του Mentoring. Φτιάχνεις γκρουπάκι με τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές, ώστε οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι να συνεργάζονται και να καθοδηγούν τους μικρότερους. Η προσωπικότητα του βετεράνου δίνει στους νεότερους την ευκαιρία να μάθουν από τον καλύτερο.Όπως όλοι γνωρίζετε, το FM αποτελεί το ιερό βιβλίο του ποδοσφαίρου, καθώς η βάση δεδομένων προσεγγίζει τρομερά την ποδοσφαιρική πραγματικότητα σχεδόν σε όλους τους τομείς. Στο φετινό παιχνίδι υπάρχουν και οι νέες τεχνολογίες όπως το VAR (Video Assistant Referee) και το Goal Line Technology, ενώ υπάρχουν τα σενάρια που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις σαν το μέγα «αγκάθι» του Brexit, που αναμένεται να αλλάξει όλο το χάρτη της Premier League και όχι μόνο.Παίζοντας το manager εδώ και 20 χρόνια, θα συνεχίσω να λέω ότι η παλαιότερη πλατφόρμα σε ό,τι αφορά την αναζήτηση παικτών και τις μεταγραφές (φορμάτ 2014) μου έκανε περισσότερο κλικ και θα την ήθελα πίσω, αλλά τι να κάνεις… Πάντα η ατέλεια αποδεικνύει την τελειότητα του συνόλου.Όταν γράφεις για το manager δεν είσαι αντικειμενικός. Είναι ότι καλύτερο έχει βγει ποτέ σε παιχνίδι, οπότε μην μου ζητάτε να σας πω τι δεν μου αρέσει! Το παιχνίδι είναι άρρωστο και με το που το ανοίξεις δεν μπορείς να το κλείσεις. Πάντα η βαθμολογία του θα είναι υψηλή και θα αγγίζει το 10, αν δεν το κερδίζει αυτόματα!Σαν συμβουλή θα σας έλεγα να μην κοιτάξετε ποτέ τα διάφορα άρθρα που κατακλύζουν το διαδίκτυο και αφορούν σε best tactics και wonderkids. Αφιερώστε χρόνο και ανακαλύψτε τα όλα μόνοι σας. Αυτό είναι το νόημα και γι αυτό έχει εφευρεθεί το manager. Αν τελικά τα πάτε καλύτερα ή πολύ καλύτερα από τον ίδιο τον προπονητή της αγαπημένη σας ομάδας, τι συνέχεια την ξέρετε… Θα το πείτε από μόνοι σας σε φίλο, κολλητό ή ακόμα και στον αέρα των «ερτζιανών»: «Εγώ θα έβαζα τον Τουρέ οκτάρι», «ο Δώνης δεν έχει θέση στην ενδεκάδα» ή «τον Μάνταλο δεκάρι σε Ουζουνίδη»!Καλωσορίσατε στον υπέροχο κόσμο του Football Manager 19!