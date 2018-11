Battlefield V - Review: Αξιόλογο αλλά ανολοκλήρωτο

Πληροφορίες

Κυκλοφορία: 20 Νοεμβρίου 2018















Τα War Stories καθιερώθηκαν για πρώτη φορά στο Battlefield 1 και αποτελούν αυτούσιες single-player ιστορίες μαχητών του πολέμου που παρουσιάζονται με κινηματογραφικό τρόπο, θέλοντας να τονίσουν τις πληγές του πολέμου. Αυτήν τη φορά παρατηρούνται νέες “εκπτώσεις” στο single-player υλικό. Έτσι, κατά το launch του τίτλου, έχουμε μόλις τρία War Stories, με διάρκεια περίπου μιας ώρας το καθένα. Αυτές οι σύντομες ιστορίες επικεντρώνονται σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες που έλαβαν μέρος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως, για παράδειγμα, οι Σενεγαλέζοι οπλίτες στην επιβίβασή τους στη Γαλλία.

















Σε όλα τα επίπεδα υπάρχουν επιφάνειες που μπορούν να καταστραφούν και κτίρια (γνωστό άλλωστε στη σειρά BF), ενώ σε ορισμένα υπάρχει το dynamic destruction που σημαίνει ότι το επίπεδο βομβαρδίζεται και καταστρέφεται από μεγάλες βόμβες που πέφτουν από τον ουρανό (πέρα από τις αντίστοιχες των παικτών). Αναμένουμε και χάρτη στην Ελλάδα στις αρχές του 2019, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως αυτή τη φορά δεν υπάρχει Premium Pass και το περισσότερο υλικό θα δίνεται δωρεάν από την EA μέσω του συστήματος “Tides of War”.









Το gameplay δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου σε σχέση με τον προηγούμενο τίτλο, απλώς υπάρχουν μερικές πολύ μικρές προσθήκες. Ο Support μπορεί πλέον να χτίσει fortifications, ενώ αυτή τη φορά όλες οι κλάσεις μπορούν να κάνουν revive (όχι μόνο ο medic) και το health regeneration αλλάζει ελαφρώς, μέσω του self-healing. Εντός των επιπέδων υπάρχουν medic και ammo stations, που δεν υπήρχαν στο Battlefield 1 και τα πυρομαχικά κατά το respawn είναι λιγότερα.





Πέρα από το Conquest mode, μπορείτε να ασχοληθείτε με τα Grand Operations, που αποτελούν συνεχείς μάχες με τα αποτελέσματα να μεταφέρονται από μέρα σε μέρα. Στο Grand Operations συμπεριλαμβάνεται το νέο Airborne mode, κατά το οποίο η επιτιθέμενη ομάδα πέφτει στο πεδίο μάχης με αλεξίπτωτα και προσπαθεί να καταστρέψει τα αντιαρματικά κανόνια των αμυνόμενων. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του Grand Operation είναι ισόπαλο, ο τελικός νικητής κρίνεται με το Final Stand, μία μάχη που δεν έχει respawns και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. To Breakthrough είναι το mode που αντικαθιστά το επόμενο διάσημο mode (μετά το Conquest), το Rush (το οποίο επίσης θα κυκλοφορήσει αργότερα). Αν θέλετε μάχες μικρότερου σκέλους με λιγότερους παίκτες, μπορείτε να δοκιμάστε τα Domination, Deathmatch αλλά και το Frontlines.









Πάντως, το online multiplayer, παρότι μιλάμε για τις πρώτες μέρες του, είναι αρκετά ομαλό και οι γραμμές αρκετά σταθερές, αν και υπάρχουν κάποια πολύ εκνευριστικά bugs, με μενού που κολλάνε και καταλήγουν σε αναγκαστική επανεκκίνηση του τίτλου. Αρκετές φορές, ο χαρακτήρας μας έκανε respawn με το όπλο του να είναι αόρατο και υπήρχαν και περιπτώσεις που ο στρατιώτης μας έπεφτε κάτω από τον χάρτη.













Το Battlefield V ενθαρρύνει την ομαδική δουλειά, ιδιαίτερα σε squads τεσσάρων ατόμων, δίνοντας περισσότερους πόντους σε περίπτωση που βοηθάτε τους συμπαίκτες σας. Αν δεν έχετε φίλους που ασχολούνται με το παιχνίδι, το matchmaking σάς τοποθετεί από μόνο του σε ένα squad τυχαίων παικτών. Τα kills από μόνα τους δεν παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο, καθώς μετράει και η "δουλειά" που κάνετε με άλλους τρόπους (πχ. η κατάληψη θέσεων) και επιβραβεύεστε αναλόγως και για τα δύο.

Όπως προαναφέραμε, η παρουσίαση του τίτλου είναι υψηλής ποιότητας (cutscenes, γενικότερη ατμόσφαιρα), όπως και τα ίδια τα γραφικά που βασίζονται στη μηχανή που είδαμε και στο Battlefield 1 (Frostbite 3). Παρά το μεγάλο μέγεθος των χαρτών, οι λεπτομέρειες στα textures είναι εξαιρετικές, οι φωτισμοί ρεαλιστικότατοι, όπως και τα εφέ (πυροβολισμοί, εκρήξεις, καταστροφές). Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το παιχνίδι καταφέρνει να κρατά τον ρυθμό των καρέ αρκετά σταθερά στα 60 fps, τόσο στο απλό PS4 όσο και στο PS4 Pro που δοκιμάστηκε το παιχνίδι. Στο Xbox One X το παιχνίδι ξεχωρίζει λόγω της μεγαλύτερης ανάλυσης (dynamic έως 3840x2160p) με καλύτερη ποιότητα εικόνας, αλλά το optimization είναι εξίσου καλό σε όλες τις κονσόλες. Όσοι γνωρίζουν τη σειρά γνωρίζουν και την ποιότητα του ήχου που προσφέρει η ΕΑ, αν και αυτή τη φορά έχουμε κάποια μικρά παράπονα από τον ήχο των όπλων που παρουσιάζεται ελαφρώς “πνιχτός”.









Βαθμολογία: 7/10







Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

Battlefield VPC / PlayStation 4 / Xbox OnePlayStation 4DICEEAFirst-Person Shooter16+Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη “αναπαράσταση” του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με το Battlefield 1 του 2016, η EA DICE συνεχίζει στον επόμενο μεγάλο πόλεμο που συντάραξε την υφήλιο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο, με το Battlefield V. “Χιλιοπαιγμένο” σενάριο η επιστροφή στην δεκαετία του '40, σε δεκάδες άλλους τίτλους στο παρελθόν, αλλά το συγκεκριμένο αιματηρό ιστορικό γεγονός αποτελεί αγαπημένο περιβάλλον αρκετών φαν των FPS παιχνιδιών. Η DICE δεν αλλάζει ιδιαίτερα τη συνταγή του προηγούμενου Battlefield (Battlefield 1), προσφέροντας τα War Stories ως single-player υλικό και φυσικά το καθιερωμένο multiplayer που έχει κάνει γνωστή τη σειρά Battlefield εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς οι νέες μεγάλες προσθήκες (Battle Royale και co-op mode) θα αργήσουν να εμφανιστούν και λείπουν κατά το launch του τίτλου.Όσο και αν η εντυπωσιακή παρουσίαση των War Stories θέλει να "χτυπήσει" στο συναίσθημα του παίκτη, δεν κατάφερε να μας βάλει στο πνεύμα του πολέμου όπως ο προηγούμενος τίτλος της σειράς. Έτσι, καταλήγουμε με ένα από τα πιο αδιάφορα WWII campaigns που έχουμε παίξει τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Συνυπαίτιοι για αυτό, είναι η εντελώς ξεπερασμένη AI των εχθρών, το κακό animation τους αλλά και τα αρκετά bugs και glitches των γραφικών που δείχνουν ότι δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή για βελτίωση της σειράς σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο ήδη υπήρχε πρόβλημα. Πραγματικά πιστεύουμε ότι λίγοι παίκτες θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κομμάτι, που θα μπορούσε κάλλιστα να λείπει μιας και είναι αρκετά σύντομο και ανιαρό. Ακόμη και όσοι το κάνουν, πολύ δύσκολα θα επανέλθουν για collectibles, challenges κτλ.Παρά τις εντυπωσιακές νέες τοποθεσίες, το campaign δεν προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις και αποτελείται είτε από κάποιους πιο ανοιχτούς χάρτες, που δίνουν στον παίκτη τη δυνατότητα να εκτελέσει τα σύντομα objectives με τη σειρά που θέλει, είτε από πιο γραμμικά επίπεδα που απαιτούν κίνηση μέσω stealth ή καθαρά shooting τακτικών, από σημείο σε σημείο, μέχρι τον τελικό προορισμό. Αυτό που κάνει αρνητική εντύπωση, είναι ότι οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, δύο ισχυρότατες δυνάμεις, λάμπουν δια της απουσίας τους, ενώ η λογοκρισία στον συγκεκριμένο τίτλο είναι πραγματικά απογοητευτική. Οι σβάστικες έχουν αντικατασταθεί πλήρως με τον Γερμανικό Σιδηρούν Σταυρό ενώ η λέξη Nazi δεν αναγράφεται, ούτε ακούγεται ποτέ στο παιχνίδι (κάποιοι το αποδίδουν στην απαγόρευση των συγκεκριμένων συμβόλων στην Γερμανία). Παρόλα αυτά, η EA DICE κυκλοφορεί στις 4 Δεκεμβρίου ένα νέο δωρεάν War Story (The Last Tiger) που θα βάζει τον παίκτη στον ρόλο ενός Γερμανού (!) οδηγού Tank...Βεβαίως, τα παιχνίδια Battlefield δεν φημίζονται για τα ιδιαίτερα επιτυχημένα campaign τους, αλλά για τη multiplayer εμπειρία, που επικεντρώνεται σε πολέμους μεγάλου βεληνεκούς με δεκάδες παίκτες ταυτόχρονα στους χάρτες. Το διάσημο mode Conquest δίνει το παρών και εδώ, στους 8 μεγάλους και ιδιαίτερα ποικιλόμορφους χάρτες του παιχνιδιού που υποστηρίζουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις από τους παίκτες. Όσον αφορά τον σχεδιασμό, θα κατατάσσαμε τα maps του Battlefield V ένα κλικ κάτω από αυτά του Battlefield 1, αλλά είναι αρκετά αξιόλογα σε γενικές γραμμές. Υπάρχει χάρτης στις χιονισμένες Νορβηγικές βουνοπλαγιές, στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σε βάλτους και αεροδρόμια και γενικότερα έχει δοθεί μια κατεύθυνση σε πιο άγνωστες μάχες του πολέμου.Τα απαρχαιωμένα όπλα του Battlefield 1 δίνουν τη σκυτάλη στα πιο ανανεωμένα και διάσημα όπλα του WWII όπως το Sten, το Kar98k, το MP40 και το STG-44, όπλα που κάθε λάτρης των παιχνιδιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γνωρίζει, ενώ η ανανέωση υπάρχει και στα οχήματα. Αφού ξοδέψετε κάποιο χρόνο με τα όπλα σας, μπορείτε να διαλέξετε διαφορετικά specializations για το καθένα, αναλόγως με το τι επιθυμείτε (γρηγορότερο reloading, καλύτερο range κτλ). Αυτό που μας παραξένεψε, είναι η κάπως πιο “ανάλαφρη” αίσθηση των όπλων που δεν έχουν τη “στιβαρότητα” και την ανάδραση προηγούμενων τίτλων. Όπως και να έχει, το shooting είναι και πάλι ικανοποιητικό και η ποικιλία όπλων και κλάσεων κρατάει τον παίκτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πειραματίζεται με διαφορετικούς συνδυασμούς.Αν υπάρχουν εμφανείς βελτιώσεις, τις βρίσκουμε στο πολύ πιο ξεκάθαρο progression system. Εκτός από το leveling του παίκτη, υπάρχει και αντίστοιχο για κάθε κλάση αλλά και κάθε όπλο ξεχωριστά και αυτή τη φορά μπορείτε να δείτε τα rewards απευθείας. Τις αναβαθμίσεις των όπλων θα χρειαστεί να τις αγοράσετε με in-game χρήματα (τα οποία δεν δίνονται ιδιαίτερα εύκολα για τις τιμές των αναβαθμίσεων) ενώ ακριβά είναι και τα cosmetic items. Τα credits κερδίζονται είτε στο τέλος κάθε παιχνιδιού, είτε με την ολοκλήρωση των Challenges που δίνονται καθημερινά. Τα microtransactions δεν θα λείπουν και από το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά θα αφορούν αποκλειστικά τα cosmetic items (στολές και skins όπλων). Ευτυχώς, τα menus του Battlefield V είναι βελτιωμένα και μπορείτε να μετακινηθείτε σε αυτά με μεγαλύτερη ευκολία, κάτι που ήταν δύσκολο παλιότερα και ιδιαίτερα στο BF1.Δυστυχώς, και στο Multiplayer κομμάτι παρατηρούνται ελλείψεις κατά το launch, όπως για παράδειγμα το Battle Royale mode με την ονομασία Firestorm, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2019 ενώ και το co-op mode (Combined arms) δεν υπάρχει κατά την κυκλοφορία του τίτλου και θα προστεθεί αργότερα . Το multiplayer περιεχόμενο, παρά το γεγονός ότι τα DLC θα κυκλοφορήσουν χωρίς έξτρα κόστος, είναι ιδιαίτερα ελλιπές και κατά τη γνώμη μας θα ήταν καλύτερα να κυκλοφορήσει ο τίτλος αργότερα, σε πιο πλήρη μορφή.Με το Battlefield V, η DICE προσφέρει ακόμη μια σοβαρή και αξιόλογη multiplayer εμπειρία, χωρίς όμως να καταφέρνει να ξεπεράσει τον προκάτοχο της σειράς, το Battlefield 1. Δυστυχώς, τόσο το single-player, όσο και το multiplayer υλικό έχουν "συρρικνωθεί" αρκετά για να χαρακτηριστεί το Battlefield V ως ολοκληρωμένος τίτλος, αλλά εναποθέτουμε της ελπίδες μας στα συστηματικά δωρεάν updates και DLCs που υπόσχεται η EA.Το feedback από την "προβληματική" Beta έκδοση έχει εισακουστεί σε ένα μεγάλο μέρος του και υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις στον τίτλο. Έναν τίτλο που γενικότερα θα καλύψει τις ανάγκες των οπαδών της σειράς χωρίς όμως να καταφέρνει να προσφέρει το κάτι παραπάνω ή κάτι το διαφορετικό.