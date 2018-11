Hitman 2 - Review: Δολοφόνος με υπέρτατο στιλ

Πληροφορίες

Γυαλίζοντας τον σιγαστήρα του όπλου του, δένοντας τη χαρακτηριστική κόκκινη γραβάτα του και με τη βαλίτσα στο χέρι, ο Agent 47, γνωστός ως Hitman, είναι έτοιμος να αναλάβει την επόμενή του αποστολή. Ο ψυχρός και κατά παραγγελία δολοφόνος αναλαμβάνει για ακόμη μια φορά να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να εκτελεί στόχους με άκρα μυστικότητα σε διάφορες εξωτικές και μη τοποθεσίες σε όλο τον πλανήτη. Ο τρόπος που θα επιτευχθεί αυτό αφήνεται στην κρίση του παίκτη και οι επιλογές είναι πολλές, αλλά οι κίνδυνοι και τα ρίσκα αρκετά. Μετά την επιτυχημένη πρώτη σεζόν του νέου κύκλου της σειράς Hitman το 2016, ήρθε η ώρα να ολοκληρωθούν η ιστορία και οι “δουλειές” που αφέθηκαν στη μέση με το Hitman 2.Αυτήν τη φορά, οι developers της IO Interactive αφήνουν στην άκρη το επεισοδιακό μοντέλο της πρώτης σεζόν και κυκλοφορούν το παιχνίδι ολοκληρωμένο σε ψηφιακή και φυσική μορφή. Κατά την προσωπική μας άποψη, το επεισοδιακό μοντέλο της πρώτης σεζόν ταίριαζε ιδιαίτερα στο παιχνίδι καθώς ο παίκτης είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί εκτενέστατα με κάθε τοποθεσία μέχρι την κυκλοφορία της επόμενης. Σε αυτό βοηθούσε το τεράστιο replayability του τίτλου, αλλά και το συνεχές έξτρα υλικό που προστέθηκε στον τίτλο με δωρεάν updates. Από την άλλη, είναι κατανοητό πολλοί από τους φίλους της σειράς να προτιμούν μια ολοκληρωμένη εξαρχής εμπειρία που θα τους δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτοι όσον αφορά τη σειρά, με την οποία θέλουν να εξερευνήσουν τους λίγους μεν, αλλά τεράστιους χάρτες του τίτλου.Οι δύο πρώτες σεζόν δεν είναι ασύνδετες σε ό,τι αφορά το σενάριο, καθώς το Hitman 2 αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του πρώτου. Ο Agent 47 με τη βοήθεια της Diana, συνεχίζει την προσπάθειά του να βρει και να εξολοθρεύσει τον Shadow Client, το δίκτυο του οποίου εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και αφορά διακίνηση όπλων σε εγκληματικές οργανώσεις και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα γίνετε μάρτυρες μιας ιδιαίτερης ανατροπής που αφορά στο παρελθόν του Agent 47 και συγκεκριμένα τα παιδικά του χρόνια. Έτσι το κίνητρο του Hitman περνάει σε ακόμη πιο προσωπικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, όσοι περιμένετε μια σπουδαία πλοκή όπως στο εκπληκτικό Hitman Absolution, θα απογοητευτείτε και δύσκολα θα δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην πλοκή του παιχνιδιού. Να τονίσουμε ότι μια αλλαγή (ή μάλλον ένα downgrade) που υπάρχει σε σχέση με την πρώτη σεζόν είναι ότι δεν υπάρχουν κινηματογραφικά CGI cutscenes και η διήγηση περιορίζεται σε ημι-στατικές εικόνες βγαλμένες από CGI γραφικά. Παρόλα αυτά δεν νομίζουμε πως το φανατικό κοινό της σειράς θα ενοχληθεί ιδιαίτερα από τα παραπάνω μιας και είναι γνωστό ότι τα παιχνίδια Hitman επικεντρώνονται περισσότερο στο gameplay τους και όχι τόσο στο storyline.Το gameplay είναι εκεί που το παιχνίδι λάμπει, με τους προσεγμένους stealth μηχανισμούς, τους εξαιρετικά σχεδιασμένους χάρτες και την τεράστια ποικιλία τρόπων προσέγγισης της κάθε αποστολής. Να τονίσουμε πως το παιχνίδι δεν προορίζεται ιδιαίτερα για παίκτες που θέλουν απλώς να τελειώσουν μια φορά την κάθε αποστολή, όμως όσοι θέλουν να κάνουν μόνο ένα “πέρασμα” από το παιχνίδι θα πρέπει να ξέρουν ότι η διάρκεια του βασικού story είναι στις 6 με 8 ώρες, ανάλογα με την εμπειρία του παίκτη, αλλά και το επίπεδο δυσκολίας που επιλέχθηκε. Ο χρόνος φυσικά αυτός μπορεί να πολλαπλασιαστεί ξεπερνώντας ακόμη και τις 100 ώρες για όσους θέλουν να ασχοληθούν εκτενέστερα με τα challenges που υπάρχουν στο παιχνίδι (περισσότερα από 400). Όταν αναφερόμαστε στη σειρά Hitman. έχουμε το μυαλό μας σε πιο stealth προσέγγιση (άσχετα αν όλοι μας δοκιμάσαμε να ξεπαστρέψουμε για πλάκα όποιον βρίσκαμε στο δρόμο μας στοιβάζοντας τα πτώματα το ένα πάνω στο άλλο). Παρόλα αυτά, υπάρχουν και όπλα που θα προσφέρουν την combat εμπειρία για τους πιο θερμόαιμους, αν όλα πάνε στραβά σε κάποια αποστολή σας ή αν εν τέλει αποφασίσετε να το πάτε λίγο στον “χαβαλέ”. Ο χειρισμός σε κάθε περίπτωση είναι απλός και άμεσος, όπως αρμόζει στο συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιών και τα πλήκτρα ξεκάθαρα για τον παίκτη, ενώ αρκετά ομαλή στον χώρο είναι και η κίνηση του χαρακτήρα.Όσοι έχουν ασχοληθεί με την πρώτη σεζόν, θα νιώσουν κατευθείαν σαν στο σπίτι τους, καθώς οι αλλαγές στο gameplay είναι ελάχιστες, αλλά ό,τι έχει προστεθεί έχει βελτιώσει περαιτέρω τον τίτλο. Αυτές αφορούν κυρίως λεπτομέρειες που μπορεί όμως να κάνουν τη διαφορά σε πολλές των περιπτώσεων. Πλέον, μπορείτε να αποκρύψετε όπλα στη βαλίτσα σας αλλά και να κάνετε blend-in αποφεύγοντας τους εχθρούς, με το να αναμειχθείτε με το πλήθος του κόσμου. Μια νέα προσθήκη που αφορά περισσότερο τον οπτικό τομέα αλλά έχει επίπτωση και στο gameplay, είναι οι αντανακλάσεις στους καθρέφτες, στις τζαμαρίες και σε άλλες αντίστοιχες επιφάνειες, που θα σας βοηθήσουν να δείτε τυχόν κινδύνους (δεν υπάρχει κάμερα πρώτου προσώπου). Όταν κάτι σημαντικό συμβαίνει (πχ όταν εντοπίζεται κάποιο πτώμα), ενεργοποιείται πλέον η λειτουργία picture-in-picture, με το παιχνίδι να ανοίγει ένα παράθυρο στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης που σας δείχνει εικόνα από το συγκεκριμένο σημείο. Φυσικά, να περιμένετε και ορισμένα νέα όπλα και gadgets σε σχέση με την πρώτη σεζόν, όπως το ιδιαίτερα χρήσιμο Tranquilizer-gun. Αν κάτι παραμένει στάσιμο, είναι η εχθρική AI σε συγκεκριμένους τομείς όπως για παράδειγμα τη χρήση δολώματος: οι εχθροί μπορούν να ξεγελαστούν και πάλι πανεύκολα με το πέταγμα ενός νομίσματος ή με κάποιον άλλο ήχο.Γενικά όμως, η αντίπαλη AI λειτουργεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για να προσφέρει την κατάλληλη πρόκληση στον παίκτη, ανάλογα βέβαια και με το επίπεδο δυσκολίας που έχει επιλεχθεί. Πλέον μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών επιπέδων: το Casual, το Professional, που είναι και το στάνταρ επίπεδο δυσκολίας και το Master το οποίο σάς επιτρέπει μόνο ένα save και κάνει τους εχθρούς ακόμη πιο επικίνδυνους, αφού μπορούν να σας αντιληφθούν ευκολότερα. Σε ό,τι αφορά το gameplay, αυτά που κλέβουν για ακόμη μια φορά την παράσταση είναι τα Opportunities, που αποτελούν μικρά αλλά έξυπνα storylines, τα οποία αν τα ακολουθήσετε μέχρι τέλους θα σας βοηθήσουν να εξουδετερώσετε πιο εύκολα τους στόχους σας, απομονώνοντάς τους. Η ευρηματικότητα των developers φαίνεται και εδώ ξεκάθαρα, σε σημείο που θα θέλετε να δείτε όλες αυτές τις πιθανές εκδοχές. Φυσικά, ο παίκτης μπορεί να αυτοσχεδιάσει και να ακολουθήσει δικό του μονοπάτι και υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι εξουδετέρωσης σε κάθε ένα από τα έξι επίπεδα του Hitman 2. Μπορείτε ακόμη και να περιορίσετε τις βοήθειες και τα tips που σας δίνει το παιχνίδι και να αποκρύψετε ορισμένα στοιχεία από το HUD (πχ. το minimap), αλλά, δυστυχώς, το παιχνίδι δεν σας επιβραβεύει ιδιαίτερα όταν είστε καλύτεροι, παρά μόνο με ένα πιθανά ανώτερο Score αποστολής για τους πίνακες κατάταξης.Αναλύοντας τους χάρτες του Hitman 2, μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσιαστήκαμε τόσο με την πολυπλοκότητά τους, το μέγεθός τους αλλά και τον αριθμό των NPCs που υπάρχουν μέσα σε αυτούς. Με εξαίρεση την πρώτη αποστολή, που θα βρεθείτε σε ένα εξοχικό σπίτι στην Νέα Ζηλανδία, η οποία λειτουργεί και ως tutorial, όλα τα υπόλοιπα επίπεδα είναι τεράστια, με διαφορετική θεματολογία το καθένα: από μία πίστα αγώνων αυτοκινήτων στο Miami, σε μια τεράστια και χαοτική συνοικία στην Ινδία μέχρι και ένα μεσαιωνικό κάστρο. Όπως και στον πρώτο τίτλο, έτσι και εδώ, κάθε τοποθεσία έχει το δικό της Mastery Level. Αυτό σημαίνει πως ο παίκτης με κάθε Challenge που ολοκληρώνει κερδίζει XP, ξεκλειδώνοντας νέα όπλα και νέες αρχικές θέσεις στην εκκίνηση ενός επιπέδου. Για παράδειγμα, στο Miami μπορείτε να ξεκινήσετε καμουφλαρισμένος ως μηχανικός στα Pit Stops μιας ομάδας, ενώ στο Wittleton Creek των ΗΠΑ μπορείτε να ξεκινήσετε ως κηπουρός ή ως οδοκαθαριστής. Τεράστιο ρόλο παίζουν λοιπόν και οι διάφοροι ρόλοι που θα αναγκαστείτε να πάρετε μέσα στο παιχνίδι, μέσω διαφόρων διαφορετικών ενδυμασιών (disguises), χαρακτηριστικό στοιχείο gameplay όλης της σειράς, από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια.Ο ρόλος των Opportunities και των Challenges είναι να δίνουν τεράστιο κίνητρο στον παίκτη να ολοκληρώνει ξανά τα ίδια επίπεδα με διαφορετικούς τρόπους, ανεβάζοντας όπως προαναφέραμε το replay value στα ύψη. Όπως και στην πρώτη σεζόν, έχουμε και εδώ τα Contracts, που είναι αποστολές φτιαγμένες είτε από τους προγραμματιστές, είτε από τους ίδιους τους παίκτες και έχουν τους δικούς τους κανόνες (μπορείτε φυσικά να φτιάξετε και εσείς το δικό σας Contract, ακολουθώντας το αντίστοιχο tutorial). Τα Escalation Contracts, που αποτελούν πολυεπίπεδες συντομότερες αποστολές με σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία δίνουν και εδώ το παρών, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα εμφανίζονται και οι Εlusive Τargets, στόχοι που έχετε μόνο μια ευκαιρία να σκοτώσετε, ειδάλλως χάνονται για πάντα. Ο πρώτος εξ’ αυτών λαμβάνει ήδη μέρος και τον υποδύεται ο διάσημος ηθοποιός Sean Bean με όνομα αποστολής “The Undying”...Η σοβαρότητα και η τυχόν μονοτονία σε σημεία, “σπάει” με το ιδιαίτερο black humor που απορρέει από τους ίδιους τους προγραμματιστές και διαχέεται σε σωστές δόσεις μέσα στο παιχνίδι. Κάθε αποστολή θα εμπλουτίζεται σταδιακά με δωρεάν έξτρα υλικό στους ήδη υπάρχοντες χάρτες, ενώ υπάρχει και season pass επί πληρωμή που θα προσθέσει νέες περιοχές στο παιχνίδι. Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε και το Legacy Pack, το οποίο ενσωματώνει τις περιοχές της πρώτης σεζόν μέσα στο Hitman 2 με όλες τις νέες αλλαγές και είναι δωρεάν για τους κατόχους του Hitman First Season, ενώ οι υπόλοιποι μπορείτε να το αγοράσετε στην τιμή των 20 ευρώ.Εντός του παιχνιδιού περιλαμβάνεται και το Hitman: Sniper Assassin, που βάζει τον καραφλό μας ήρωα (και τον ίδιο τον παίκτη κατ’ επέκταση) σε ρόλο sniper εκτελεστή σε μια νέα τοποθεσία με αντίστοιχα νέα challenges, που μπορεί να παιχτεί είτε solo, είτε σε online co-op με έναν ακόμη συμπαίκτη. Ιδιαίτερα ευχαριστημένοι είμαστε και από το Ghost mode που, παρότι είναι ακόμη σε BETA φάση, είναι μια PvP δραστηριότητα μεταξύ δύο παικτών, online. Σκοπός σας είναι να εκτελέσετε πρώτος και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διακριτικότητα πέντε στόχους εντός της πίστας (προς το παρόν διαθέσιμος είναι μόνο ο χάρτης του Miami). Μπορείτε να δείτε πού ακριβώς βρίσκεται ο αντίπαλός σας μέσα στον χάρτη, αλλά ο κάθε παίκτης είναι απομονωμένος στον δικό του κόσμο, μαθαίνοντας μόνο τα απαραίτητα, δηλαδή πότε ο αντίπαλος παίκτης σκοτώνει έναν από τους στόχους, πότε πεθαίνει ή πότε αλλάζει στολή. Είναι μια πολύ διασκεδαστική και ιδιαίτερα έντονη σε σημεία εμπειρία, που με ορισμένες βελτιώσεις (πχ τιμωρία των rage-quits) θα ευχαριστήσει ιδιαίτερα το μεγαλύτερο μέρος των παικτών. Το online, όπως και στην πρώτη σεζόν, είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των περισσότερων χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, καθώς τα saves και τα unlockables αποθηκεύονται αυτόματα και στους servers της IO Interactive. Το παιχνίδι μπορεί πάντως να παιχτεί και offline, απλώς σαν Story mode, χωρίς να κρατάει ό,τι ξεκλειδώνετε από προηγούμενες αποστολές. Να τονίσουμε ότι όλες οι αποστολές και τα cutscenes του παιχνιδιού είναι ανοιχτά από την αρχή, δεν χρειάζεται δηλαδή να παίξετε την προηγούμενη αποστολή για να προχωρήσετε στην επόμενη αν και το παιχνίδι σάς προτείνει να παίξετε το περιεχόμενό του με τη σειρά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.Ένα σκαλί πάνω από τον προκάτοχό του βρίσκεται το Hitman 2 και σε ό,τι αφορά τον οπτικό τομέα, καθώς έχουν ενσωματωθεί νέες τεχνικές στη μηχανή γραφικών, όπως οι αντανακλάσεις, τα βελτιωμένα physics των ρούχων, η ποιότητα των σκιών και ορισμένες αλλαγές στις πίστες της πρώτης σεζόν (μέσω του Legacy pack που αναφέραμε παραπάνω). Ιδιαίτερα επωφελούμενες από αυτές τις βελτιώσεις είναι οι τελευταίας γενιάς κονσόλες και ιδιαίτερα το Xbox One X, στο οποίο το παιχνίδι δείχνει πραγματικά κρυστάλλινο σε 4K mode. Οι επιδόσεις είναι γενικά βελτιωμένες σε όλες τις κονσόλες, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα επίπεδα που είναι ακόμη μεγαλύτερα, πιο πολύπλοκα και πιο γεμάτα με NPCs δεν “κατεβάζουν” ιδιαίτερα το framerate, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, ενώ μειωμένο σε σχέση με την πρώτη σεζόν είναι και το σθεναρό pop-in των textures σε συγκεκριμένα σημεία. Στο Xbox One X και στο PS4 Pro υπάρχει επιλογή για performance ή resolution mode, ανάλογα με το τι προτιμάτε, ενώ σε όλες τις κονσόλες υπάρχει η έξτρα επιλογή για unlocked framerate, με τιμές κοντά στα 50 καρέ το δευτερόλεπτο ή locked στα 30 καρέ. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επιλέξετε το πρώτο εκ των δύο, που είναι και η default επιλογή.Στα του ήχου, δυστυχώς δεν παρατηρούμε κάποιες βελτιώσεις. Μάλιστα το βασικό soundtrack του Hitman χρησιμοποιείται και στο Hitman 2, ενώ για ακόμη μια φορά όλοι NPCs μιλάνε στα Αγγλικά, παρά τις διαφορετικές εθνικότητες που συναντούμε στο παιχνίδι, χαλώντας ελαφρώς το immersion του τίτλου. Θα θέλαμε λίγο καλύτερο polishing σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, αντίστοιχο με αυτό που δέχθηκε ο τομέας των γραφικών.Το Hitman 2 προσφέρει το περισσότερο υλικό άμεσα, με την κυκλοφορία του, σε αντίθεση με τον "επεισοδιακό" προκάτοχό του. Είναι ένα καλοσχεδιασμένο από όλες τις απόψεις stealth παιχνίδι, που προσφέρει δεκάδες ώρες ενασχόλησης, ενώ όλα τα καινούρια modes είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα.Το gameplay δεν αλλάζει σε σχέση με την πρώτη σεζόν του 2016, αλλά υπάρχουν ορισμένες μικρές βελτιώσεις, ακόμη και στο οπτικό κομμάτι. Οι περιοχές παρότι λίγες, είναι τεράστιες και γεμάτες με ευκαιρίες. Το παιχνίδι δίνει τα εργαλεία με τον παίκτη να βάζει τη σκέψη του, ώστε να προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις αποστολές με τον τρόπο που επιθυμεί. Είναι το ιδανικό third-person stealth παιχνίδι για τη συγκεκριμένη περίοδο και αξίζει να βρίσκεται στη συλλογή των φίλων του Hitman και των φίλων του είδους γενικότερα.