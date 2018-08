Octopath Traveler - Review: Και οι οχτώ ήταν υπέροχοι

Πληροφορίες

Octopath TravelerNintendo SwitchNintendo SwitchSquare Enix / AcquireNintendoRPG12+13 Ιουλίου 2018Το Octopath Traveler ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 με την ονομασία Project Octopath Traveler και έκτοτε, στο Nintendo eShop, έκαναν την εμφάνιση τους 2 demo, με το δεύτερο μάλιστα να κυκλοφορεί ένα μήνα πριν την επίσημη κυκλοφορία του τίτλου, επιτρέποντας στους παίκτες να μεταφέρουν το progress τους στο βασικό παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο αρκετοί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον νέο τίτλο της Square Enix και της Acquire, γνωστή για τις σειρές Tenchu, Shinobido και Way of the Samurai, μεταξύ άλλων, πριν προβούν στην αγορά του.Τι είναι όμως το Octopath Traveler και γιατί έχει ανεβάσει το hype των κατόχων του Switch στα ύψη, πριν καν κυκλοφορήσει; Πολλοί το χαρακτηρίζουν old-school, άλλοι το θεωρούν το RPG που έλειπε από το Nintendo Switch. To αν έχουν δίκιο θα το δούμε στη συνέχεια.Ξεκινώντας το παιχνίδι, καλείστε να πάρετε την πρώτη και μεγαλύτερη απόφαση που θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια του playthrough σας: με ποιον χαρακτήρα θα ξεκινήσετε. Το Octopath Traveler δεν είναι ένα συνηθισμένο RPG όπου δημιουργείτε τον χαρακτήρα σας και διαλέγετε το class του. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχουν οχτώ διαφορετικοί πρωταγωνιστές (εξού και το Octopath), ο καθένας με τη δική του αυτοτελή ιστορία. Ουσιαστικά υπάρχουν οχτώ διαφορετικά main quests, τα οποία όμως μπορείτε να ολοκληρώσετε σε ένα και μοναδικό playthrough. Περισσότερα γι’ αυτό θα πούμε στη συνέχεια.Η δική μας επιλογή ήταν η Primrose, μια αισθησιακή χορεύτρια με τραγικό παρελθόν που τη στοιχειώνει. Τρεις κουκουλοφόροι άντρες με ένα σύμβολο κορακιού στο χέρι τους, δολοφόνησαν τον πατέρα της μπροστά στα μάτια της. Αποστολή της είναι να τους βρει, να μάθει την αλήθεια και να πάρει εκδίκηση.Στη συνέχεια ανακαλύπτουμε τον Olberic, τον Warrior της παρέας, ο οποίος θέλει να βρει τον υπαίτιο της δολοφονίας του βασιλιά που υπηρετούσε, την Ophilia, που αποτελεί την Cleric του παιχνιδιού, αποστολή της οποίας είναι να ταξιδέψει στον κόσμο και να αναζωπυρώσει τις μαγικές φλόγες που καίνε σε κάθε πόλη και τον Cyrus, τoν Scholar της ομάδας, που αναζητάει ένα κλεμμένο βιβλίο που πιθανόν έχει να κάνει με τη νεκρομαντεία.Η Tressa, Merchant στο επάγγελμα, θέλει να ταξιδέψει στον κόσμο ώστε να γίνει traveling merchant, ενώ ο Alfyn, που επίσης θέλει να ταξιδέψει στον κόσμο, θέλει να γιατρέψει όσο πιο πολλούς ανθρώπους μπορεί, αφού επαγγέλλεται γιατρός (Αpothecary). H H’annit κατάγεται από ένα χωριό γεμάτο με Hunters, όμως αναγκάζεται να το αφήσει όταν ο μέντοράς της εξαφανίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποφασίζει να ψάξει να τον βρει και τέλος, ο Therion αποτελεί τον Thief της ιστορίας, ο οποίος πρέπει να βρει τρία dragonstones, ώστε να αφαιρέσει ένα σημάδι ντροπής που απέκτησε στην τελευταία αποστολή του.Γενικά οι ιστορίες του Octopath Traveler έχουν αρκετό περιεχόμενο, έχουν ίντριγκες, plot twists, όμως σίγουρα δεν είναι όλες το ίδιο ενδιαφέρουσες. Τουλάχιστον όχι για όλους τους παίκτες. Συνολικά, το παιχνίδι διαρκεί γύρω στις 60 ώρες, εφόσον θελήσετε να δείτε τα πάντα, ενώ μπορεί να κρατήσει και παραπάνω, ανάλογα με τον τρόπο που θα το προσεγγίσετε.Το Octopath Traveler είναι ένα κλασικό JRPG με turn-based μάχες στο οποίο έχετε στη διάθεση σας μια ομάδα τεσσάρων χαρακτήρων. Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν οχτώ διαφορετικά main quests, ένα για κάθε χαρακτήρα, τα οποία χωρίζονται σε κεφάλαια. Για παράδειγμα, στην αρχή του παιχνιδιού θα βλέπετε στον χάρτη οχτώ chapter 1, ένα για τον κάθε χαρακτήρα. Μόλις ολοκληρώσετε το πρώτο κεφάλαιο του εκάστοτε χαρακτήρα, ξεκλειδώνετε το 2o και ούτω καθεξής.Ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί η ιστορία είναι ξεκάθαρα δικό σας θέμα, αφού το παιχνίδι σάς δίνει απόλυτη ελευθερία στο ποια quest θα κάνετε πρώτα και γενικά με τι σειρά θα κάνετε τι. Κάποια μπορεί να μην τα κάνετε και καθόλου. Ουσιαστικά το μόνο υποχρεωτικό task είναι το main story του βασικού σας χαρακτήρα. Τα κεφάλαια έχουν ενδεικτικά levels που κάνουν scale ανάλογα με την ομάδα σας, μέχρι ένα σημείο.Εκτός από τα main quests, υπάρχουν και τα side-quests, τα οποία σας τα δίνουν τα NPCs που συναντάτε στις πόλεις, αλλά απαιτούν αρκετό ψάξιμο από μέρους σας, καθώς δεν υπάρχει κάποια ένδειξη στον χάρτη για το που βρίσκεται το επόμενο βήμα του quest, οπότε θα πρέπει να δώσετε προσοχή στους διαλόγους, ώστε να καταλάβετε τι θέλουν. Στις πόλεις επίσης υπάρχει το Inn, οπού μπορείτε να κάνετε rest, shops για armors/weapons και potions, ενώ υπάρχει και η ταβέρνα, όπου μπορείτε να συνεχίσετε ένα main quest και να αλλάξετε άτομα στο party σας.Όταν όμως δεν ασχολείστε με quests, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος κόσμος για να εξερευνήσετε, με αρκετά dungeons και μυστικά για να ανακαλύψετε. Κάποια από αυτά είναι τα Shrines, που ουσιαστικά προσθέτουν ένα δεύτερο class στους χαρακτήρες σας. Για παράδειγμα, την Primrose, εκτός από dancer, την κάναμε και thief, αξιοποιώντας έτσι τα πλεονεκτήματα και των δυο classes. Το αρνητικό σε αυτό είναι ότι, εκτός των πόλεων, ο κόσμος είναι αρκετά άδειος και υπάρχουν ελάχιστοι χαρακτήρες στους δρόμους.Όσον αφορά τις μάχες του Octopath Traveler, εμφανίζονται τελείως τυχαία εκεί που περπατάτε, όπως γίνεται στα Pokémon και δεν διαφέρουν από αυτές των τυπικών turn-based JRPG παιχνιδιών. Οι εχθροί που έχετε να αντιμετωπίσετε (των οποίων τα hit points δεν είναι ορατά!!) διαθέτουν κάποιες αδυναμίες, τις οποίες εσείς πρέπει να εκμεταλλευτείτε για να καταφέρετε το μεγαλύτερο δυνατό damage. Κάτω αριστερά αναγράφονται τα χτυπήματα που πρέπει να δεχθεί ο εχθρός για να κάνετε break την άμυνα του. Για παράδειγμα, ένας εχθρός έχει αδυναμία στο elemental damage και συγκεκριμένα στο fire και στο ice, οπότε πρέπει να δεχθεί τρία χτυπήματα από αυτά τα δυο στοιχεία για να "σπάσει" η άμυνα του. Μόλις γίνει αυτό, ο εχθρός γίνεται stunned για 2 γύρους κατά τους οποίους μπορείτε να του κάνετε μεγάλο damage με spells από αυτά τα δυο στοιχεία. Τα boss fights είναι αρκετά δύσκολα και ορισμένες φορές αρκετά χρονοβόρα, οπότε συνιστούμε αρκετή υπομονή.Κατά τη διάρκεια της μάχης και στο τέλος κάθε γύρου, οι χαρακτήρες σας αποκτούν ένα boost point, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα πέντε. Από αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρία σε κάθε γύρο για να κάνετε power up στιγμιαία κάποιο skill, κάποιο buff ή κάποιο heal σας. Επίσης, μπορείτε να καταφέρετε πολλαπλά απλά χτυπήματα για να κάνετε πιο γρήγορα break την άμυνα κάποιου εχθρού. Στο τέλος της κάθε μάχης οι χαρακτήρες σας, εκτός από exp, κερδίζουν και job points, με τα οποία μπορείτε να τους μάθετε καινούργια Spells, αλλά και καινούργια Passives, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα στις μάχες.Αναφέραμε παραπάνω ότι μπορείτε να έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή 4 χαρακτήρες στο party σας. Με τους άλλους όμως τι γίνεται; Δυστυχώς, οι υπόλοιποι παραμένουν στον «πάγκο» και στο level που τους αφήσατε. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να προχωρήσετε την ιστορία τους αργότερα, ή αν χρειαστείτε τις ειδικές ικανότητες κάποιου σε κάποιο boss, θα πρέπει πρώτα να τους ανεβάσετε στο ίδιο level με την υπόλοιπη ομάδα.Επιπλέον, κάθε χαρακτήρας διαθέτει μια ειδική ικανότητα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκτός μάχης, όταν περιφέρεστε στον κόσμο, που συνήθως σας βοηθάει αρκετά στην επίλυση των side-quests. Η Primrose και η Ophilia μπορούν να κάνουν Alure/Guide NPCs, ώστε να τα κάνετε summon στις μάχες για ορισμένους γύρους. O Olberic και η H’annit μπορούν να κάνουν challenge τα NPCs σε 1v1 battles για περισσότερο exp, οι Cyrus και Alfyn μπορούν να μάθουν πληροφορίες από τα NPCs, ενώ οι Tressa και ο Therion μπορούν να αγοράσουν και να κλέψουν αντικείμενα από τα NPCs αντίστοιχα. Αυτή η ικανότητα προσφέρει αρκετό βάθος στο gameplay, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η ικανότητα κάποιου συγκεκριμένου χαρακτήρα για να προχωρήσετε κάποιο quest.Όλως παραδόξως, το μεγαλύτερο ελάττωμα του τίτλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μεγαλύτερο προσόν του: τις οχτώ αυτοτελείς ιστορίες των πρωταγωνιστών. Οι χαρακτήρες μας δεν συναντιούνται πουθενά, σε κανένα main quest, ούτε καν στα cutscenes. Δεν αλληλεπιδρούν σχεδόν ποτέ μεταξύ τους, εκτός από ορισμένες προαιρετικές στιγμές, που κάποιος χαρακτήρας λέει κάτι στον πρωταγωνιστή του main quest εκείνη τη στιγμή και δεν έχουν την παραμικρή ανάμιξη ο ένας στο story του άλλου. Υπάρχουν απλά στο party για να σας βοηθάνε στις μάχες. Σίγουρα θα ήταν μια ωραία εξέλιξη αν υπήρχε ένα κεντρικό story quest, το οποίο θα ξεκινούσε μόλις τελειώναμε όλα τα κεφάλαια των χαρακτήρων του party, όμως η απουσία του είναι κάτι που θα δυσαρεστήσει αρκετό κόσμο.Τα γραφικά του τίτλου έχουν δημιουργηθεί με την Unreal Engine 4 και η εταιρία τα χαρακτηρίζει “HD-2D”. Παρόλο που θυμίζουν προηγούμενες δεκαετίες, τα περιβάλλοντα είναι αρκετά όμορφα και ατμοσφαιρικά, με αρκετά effects υψηλής ποιότητας. Οι χαρακτήρες θυμίζουν εποχές SNES, καθώς έχουν 16-bit αισθητική και είναι αρκετά καλαίσθητοι. Από πλευράς επιδόσεων, το Switch τα καταφέρνει αρκετά καλά, με τα frame drops να είναι μηδαμινά, τόσο σε Handheld (720p/30fps), όσο και σε Docked (1080p/30fps).Το καλύτερο κομμάτι του τίτλου είναι πιθανότατα το soundtrack, αφού ο συνθέτης Yasunori Nishiki έχει κάνει φανταστική δουλεία, έχοντας δημιουργήσει μελωδίες που καθηλώνουν και δένουν απόλυτα με ό,τι βλέπουμε στην οθόνη. Ορισμένες από αυτές παίζουν ακόμα στο αυτοκίνητο του υπογράφοντα.Με οχτώ διαφορετικούς πρωταγωνιστές και οχτώ διαφορετικές ιστορίες για όλα τα γούστα, απόλυτη ελευθερία επιλογών και κινήσεων, ποιοτικό τεχνικό τομέα, φανταστικό soundtrack και πάνω από 60 ώρες gameplay, το Octopath Traveler αποτελεί ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Nintendo Switch και ένα από τα πιο σημαντικά του 2018.Αν δεν σας αποθαρρύνει το γεγονός ότι οι ιστορίες των χαρακτήρων δεν συναντιόνται σε κανένα σημείο του παιχνιδιού και είναι αυτοτελείς, ενώ το grinding που χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετό, τότε το Octopath Traveler είναι ένας τίτλος που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στη συλλογή σας.