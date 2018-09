Shadow of the Tomb Raider - Review: Καλώς ήρθατε στη Ζούγκλα

Πληροφορίες





Τίτλος: Marvel's Spider-Man

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4 Pro

Εταιρεία Ανάπτυξης: Insomniac Games

Εκδότρια Εταιρεία: Sony Interactive Entertainment

Είδος: Action/Adventure / Open-World

Ηλικίες: 16+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 7 Σεπτεμβρίου 2018







Η Lara Croft αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες που έχει εμπνευστεί ποτέ η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Η θρυλική αρχαιολόγος, που έχει διαμορφώσει σε μεγάλο ποσοστό τα παιχνίδια δράσης και platforming, ξεκίνησε το ταξίδι της δυο δεκαετίες πριν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τις καρδιές των παικτών, όταν ακόμα τα video games μας ήταν "ξένα".





Το 2013, η Crystal Dynamics αποφασίζει να αφήσει στην άκρη όλα όσα ξέραμε για την αγαπητή ηρωίδα και να ξεκινήσει από το μηδέν, κάνοντας reboot και δημιουργώντας μια τριλογία για το πως “γεννήθηκε” η Tomb Raider. Το πρώτο παιχνίδι δέχτηκε θετικές κριτικές και δυο χρόνια αργότερα, το Rise of the Tomb Raider έρχεται να διορθώσει όλα τα λάθη του πρώτου τίτλου, να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και να μας χαρίσει μια από τις καλύτερες περιπέτειες της Lara Croft.













Για το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της σειράς, η Eidos Montréal παίρνει το πηδάλιο και γράφει τον επίλογο με πιο σκοτεινό τόνο. Το Shadow of the Tomb Raider είναι εδώ και η Lara έχει πλέον ωριμάσει, έχει σκληραγωγηθεί και είναι αποφασισμένη να κάνει ότι χρειαστεί. Μετά από το σχεδόν αψεγάδιαστο Rise of the Tomb Raider όμως, μπορεί το νέο κεφάλαιο να κλέψει τις εντυπώσεις;





Σενάριο



Το Shadow of the Tomb Raider μας μεταφέρει δυο μήνες μετά από τα γεγονότα του δεύτερου παιχνιδιού και δεν σταματάει για να εξηγήσει τι έγινε, θεωρεί αυτονόητο ότι ήδη γνωρίζετε τα γεγονότα των πρώτων δυο τίτλων. Η Lara Croft και ο φίλος και συνεργάτης της, Jonah Maiava, έχουν περάσει τις τελευταίες εβδομάδες ακολουθώντας την οργάνωση Trinity και σαμποτάροντας τα σχέδια τους.















Ο δρόμος τους τους οδηγεί στο Κοζουμέλ, του Μεξικού, όπου για ακόμα μια φορά προσπαθούν να εμποδίσουν την αίρεση, που δολοφόνησε τον πατέρα της Lara, από το να πετύχει το σκοπό της. Προσπαθώντας να ανακαλύψει το λόγο που η Trinity βρίσκεται εκεί, αλλά και τον αρχηγό του παραρτήματος, η Lara οδηγείται σε έναν αρχαίο ναό των Μάγια, στην καρδιά του οποίου βρίσκει ένα στιλέτο που αποτελεί μέρος μιας προφητείας.





Αποφασίζοντας να πάρει το κειμήλιο, πριν καταλήξει στα χέρια της αίρεσης, η ηρωίδα μας θα πυροδοτήσει μια σειρά από τεράστιες καταστροφές που θα της στοιχίσουν ακριβά και θα την ωθήσουν να βρει έναν τρόπο για να σταματήσει το ντόμινο των συμφορών που προκάλεσε η ίδια, αλλά και την Trinity, που έχει τη δική της ατζέντα.













Η κεντρική πλοκή διαρκεί περίπου 15 ώρες, ενώ αν θέλετε να κάνετε τα πάντα θα χρειαστείτε περίπου 27 ώρες. Η νέα περιπέτεια της Lara Croft είναι εμφανώς πιο σκοτεινή από τουςπροηγούμενους τίτλους της τριλογίας. Η πρωταγωνίστρια έχει ωριμάσει και έχει πλέον διαμορφωθεί στην σκληροτράχηλη Tomb Raider που γνωρίσαμε πριν το reboot. Δεν διστάζει και δεν φοβάται να κάνει αυτό που χρειάζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχει αμφιβολίες και ευαισθησίες.







Η Eidos Montréal έχει πετύχει μια πολύ καλή ισορροπία στον χαρακτήρα της ηρωίδας, αποδίδοντάς την ψύχωση της με την Trinity με ακρίβεια, βλέποντας την να αδιαφορεί για πράγματα που κανονικά δεν θα αδιαφορούσε, όπως την καταστροφή που προκαλεί στην αρχή του παιχνιδιού. Η γραμμή ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είναι και σε αυτό που κινδυνεύει να γίνει είναι πολύ λεπτή και αυτό είναι εμφανές σε πολλά σημεία.













Ο Jonah Maiava, από την άλλη, αποτελεί το “αντίβαρο” της πρωταγωνίστριας. Κάθε φορά που η Lara ξεφεύγει, ο Jonah βρίσκεται εκεί για να τη συγκρατήσει. Κάθε φορά που η Lara πάει να τα παρατήσει, ο Jonah την πείθει να συνεχίσει και κάπως έτσι δημιουργείται μια πολύ έξυπνη δυναμική ανάμεσα στους δυο, πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που είχαν έως τώρα.





Οι κεντρικοί ήρωες αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες, που συναντάμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι ενδιαφέροντες και κάνουν την εμπειρία πιο πλούσια, όμως σε γενικές γραμμές, η πλοκή του Shadow of the Tomb Raider είναι ένα μεγάλο déjà vu, αφού επαναλαμβάνει το μοτίβο των προηγούμενων δυο τίτλων και παρουσιάζει ελάχιστες καινοτομίες. (Όχι, Eidos, δεν θέλουμε άλλα αναγκαστικά gunfights μεταξύ της Lara και των εχθρών της που κάνουν την πρωταγωνίστρια να μοιάζει με τον Rambo.)













Μπορεί η κεντρική ιστορία να είναι πιο σκοτεινή και να προσφέρει έναν αξιόλογο επίλογο στην τριλογία, με ενδιαφέρουσες μυθολογίες όπως των Μάγια και των Αζτέκων, αλλά θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα από αυτό, αφού οι πιο αξιομνημόνευτες σκηνές του παιχνιδιού προέρχονται από τα ελάχιστα σημεία που ξεφεύγει από το δοκιμασμένο μοτίβο των προκατόχων του.





Gameplay





Από όποια άποψη και αν το εξετάσουμε, φαίνεται λες και η Eidos Montréal φοβήθηκε να πειραματιστεί, καθώς και στον τομέα του gameplay υπάρχουν ελάχιστες πρωτοτυπίες και αλλαγές. Στην προσπάθεια της να βάλει τέλος στις καταστροφές που προκάλεσε, η Lara θα επισκεφθεί έντεκα περιοχές που διατηρούν τη semi-open world φιλοσοφία της τριλογίας.







Δυο από αυτές τις τοποθεσίες αποτελούν hubs και είναι κατοικήσιμες περιοχές, με merchants για να αγοράσετε εξοπλισμό και προμήθειες, καθώς και με NPCs για να μιλήσετε ώστε να μάθετε πληροφορίες για την περιοχή ή για να ξεκινήσετε side quests. Οι δευτερεύουσες περιοχές είναι λίγες, όμως παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, δεν επαναλαμβάνονται και σας ανταμείβουν με εξοπλισμό και exp.

Κάθε περιοχή έχει διάφορες δραστηριότητες για να ανακαλύψετε, collectibles για να συλλέξετε και challenges για να ολοκληρώσετε. Μάλιστα, αν θέλετε να καθαρίσετε όλες τις τοποθεσίες στο 100%, θα χρειαστεί να επιστρέψετε αργότερα σε αρκετές από αυτές, αφότου ξεκλειδώσετε τον κατάλληλο εξοπλισμό για ορισμένα activities.













Εκτός από τα challenges, τα οποία διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και σας ζητάνε απλά πράγματα, όπως να μαζέψετε ένα συγκεκριμένο λουλούδι, κάθε τοποθεσία έχει crypts, tombs, murals, monoliths και collectibles για να ανακαλύψετε. Η εξερεύνηση παίζει σημαντικό ρόλο στο Shadow of the Tomb Raider και ευτυχώς, μαζί με τους γρίφους, αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού.





Τα crypts είναι μικροί χώροι που κρύβουν ένα μοναδικό σημείο ταφής. Ανακαλύπτοντας το, ξεκλειδώνετε τα σχέδια για διάφορα outfits τα οποία μετά μπορείτε να κάνετε craft, χρησιμοποιώντας τις προμήθειες που μαζεύετε εξερευνώντας. Μερικές ενδυμασίες έχουν ένα επιπλέον perk που σας προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Μπορεί να σας βοηθάει στο κυνήγι, για παράδειγμα, καθώς ακόμα αποτελεί μέρος του τίτλου.





Τα tombs, ή αλλιώς challenge tombs, είναι μεγάλοι τύμβοι και μέσα σε αυτούς θα συναντήσετε τους καλύτερους γρίφους, αλλά και το καλύτερο κομμάτι του Shadow of the Tomb Raider, συνολικά. Αν επιβιώσετε και φτάσετε στο τέλος τους, στην καρδία τους σας περιμένει μια τοιχογραφία που ξεκλειδώνει skills για τη Lara που δεν μπορείτε να αποκτήσετε αλλιώς.















Στη συνέχεια έχουμε τα murals, τα οποία θα συναντάτε συχνά - πυκνά και βοηθάνε την ηρωίδα μας να μάθει διάφορες αρχαίες γλώσσες. Παράλληλα, όλες οι περιοχές κρύβουν ορισμένα monoliths, που μπορείτε να “ερμηνεύσετε” μόνο αν η Lara έχει αρκετές γνώσεις πάνω στην αντίστοιχη διάλεκτο και σας δίνουν οδηγίες για να βρείτε κρυμμένους θησαυρούς.





Αρκετά ενδιαφέροντα είναι και τα collectibles, αφού μέσα από έγγραφα και αρχαία αντικείμενα που θα βρίσκετε κρυμμένα, θα αποκτάτε μια γενικότερη εικόνα τόσο της πλοκής, όσο και των πολιτισμών που επισκέπτεστε. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, ίσως να ανακαλύψετε και προμήθειες, αλλά και κρυμμένους θησαυρούς, που άφησαν πίσω τους άλλοι ταξιδιώτες, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος του Shadow of the Tomb Raider είναι πλούσιος σε περιεχόμενο.





Το τελευταίο μέρος της τριλογίας διατηρεί τα RPG στοιχεία των προκατόχων του και τα αφομοιώνεται σχεδόν αυτούσια, μόνο που εδώ το skill tree χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες: Seeker, Warrior και Scavenger. Ουσιαστικά, τα skills παραμένουν ίδια με των προηγούμενων δυο τίτλων, απλά πλέον χωρίζονται ανάλογα με τη χρησιμότητα τους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικά νέα skills, όπως το Eagle’s Talon, που αξιοποιεί το νέο εξοπλισμό της Lara, το Rappel, για να κρεμάσει τους εχθρούς της από τα δέντρα.













Φυσικά, οι ικανότητες ξεκλειδώνονται με skill points, τα οποία κερδίζετε μαζεύοντας αρκετό exp. Πέρα από την ίδια τη Lara Croft όμως, μπορείτε να αναβαθμίσετε και τον εξοπλισμό της. Ό,τι όπλο βρίσκετε, από το απλό handgun, το περίφημο τόξο της τριλογίας, μέχρι την καραμπίνα και το πολυβόλο, μπορείτε να το κάνετε upgrade χρησιμοποιώντας materials, ώστε να αποδίδει καλύτερα (παραπάνω damage, πιο γρήγορο reload κλπ.). Οι στολές δεν αναβαθμίζονται, όμως παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και μπορείτε να διαλέξετε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα. Επιπλέον, και σε αυτό το παιχνίδι, μπορείτε να κάνετε craft διάφορες βόμβες, όπως μολότοφ και βόμβες καπνού.





Όλα τα παραπάνω αξιοποιούνται σε ένα καίριο κομμάτι του Shadow of the Tomb Raider: τη μάχη. Ο βαθμός κατά τον οποίο θα εμπλακείτε σε μάχες έχει, ευτυχώς, μειωθεί, παρόλα αυτά, συνεχίζει να υπάρχει και παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως (σχεδόν) όλα τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και το combat έχει μεταφερθεί σχεδόν αυτούσιο από το Rise of the Tomb Raider. Σε κοντινές αποστάσεις, το σύστημα μάχης παραμένει δυσλειτουργικό, αλλά σε πιο μακρινές αποστάσεις τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και χωρίς αλλαγές.





Αλλαγές βλέπουμε στο stealth, το οποίο επιστρέφει με μένος, πιο ευχάριστο από ποτέ και εμπλουτισμένο με νέα στοιχεία, όπως το ότι μπορείτε πλέον να καλύψετε τη Lara Croft με λάσπη, για καλύτερο καμουφλάζ, ώστε να αιφνιδιάζετε τους εχθρούς πιο εύκολα. Επιπλέον, το rappel, όπως προαναφέραμε, σας βοηθάει να εξουδετερώνετε τους αντιπάλους σας διακριτικά, πάνω από δέντρα. Δεν κάνει μόνο αυτό όμως.













Ο νέο μηχανισμός του rappel προσφέρει επιπλέον βάθος και στην εξερεύνηση, αφού πλέον σας επιτρέπει να αναρριχάστε ή να κατεβαίνετε σε διάφορα σημεία με τη χρήση σχοινιού. Σε συνδυασμό με την υποβρύχια κατάδυση, η εξερεύνηση γίνεται πραγματικά απολαυστική και ποικιλόμορφη.

Μια πολύ σημαντική και πολύ έξυπνη προσθήκη, η οποία υλοποιήθηκε με εξαιρετικό τρόπο, είναι η επιλογή του επιπέδου δυσκολίας. Το Shadow of the Tomb Raider έχει τέσσερις βαθμίδες δυσκολίας, όμως η Eidos Montréal σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο της πρόκλησης που προσφέρουν τα τρία βασικότερα μέρη του παιχνιδιού (μάχη, εξερεύνηση, επίλυση γρίφων) ξεχωριστά. Αν δεν σας αρέσει το combat, μπορείτε να το κατεβάσετε στο χαμηλότερο επίπεδο δυσκολίας και να κρατήσετε τα υπόλοιπα στο normal. Παρόλα αυτά, το τελευταίο επίπεδο δυσκολίας κλειδώνει σε όλες τις πτυχές και δεν μπορείτε να το προσαρμόσετε.





Αν θέλετε να πειραματιστείτε, μπορείτε επίσης να παίξετε στο New Game +, κρατώντας τα skills και τον εξοπλισμό σας και ξεκινώντας την ιστορία από την αρχή, αλλάζοντας ακόμα και το difficulty.

Τεχνικός Τομέας





Τεχνικός Τομέας





Τεχνικά, το Shadow of the Tomb Raider διατηρεί το επίπεδο του Rise of the Tomb Raider και σε πάρα πολλά σημεία το ξεπερνάει με μεγάλη ευκολία. Η AI των εχθρών είναι πολύ καλή και δίκαιη. Ομολογουμένως, υπάρχουν αρκετά μικρά bugs και glitches, όπως οι στιγμές που η Lara δεν κάνει το απαιτούμενο άλμα, παρόλο που δεν υπάρχει κανένα απολύτως εμπόδιο, όμως δεν παρατηρήσαμε κάτι τόσο σημαντικό που εν τέλει να χαλάει την εμπειρία.













Οπτικά βλέπουμε σημαντικές διαφορές. Το μοντέλο της Lara κινείται ακόμα πιο φυσικά, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι πιο ρεαλιστικά και οι εκφράσεις της αποδίδονται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι περιοχές που θα επισκεφθείτε είναι πραγματικά εκθαμβωτικές και χάρις στις βελτιώσεις της Eidos, κάθε φορά που θα εισέρχεστε σε ένα νέο χώρο θα αισθάνεστε δέος. Οι πηγές φωτός αξιοποιούνται εξαιρετικά, κάτι πολύ σημαντικό, μιας και την περισσότερη ώρα θα την περάσετε μέσα στη ζούγκλα, αλλά και σε τύμβους.





Η χαμηλή βλάστηση, το νερό, τα ζώα, όλα αντιδρούν στην παρουσία της πρωταγωνίστριας όπως θα έπρεπε. Τα textures έχουν επίσης βελτιωθεί, προσφέροντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια και το shimmering έχει μειωθεί δραστικά και το εκτιμάμε ιδιαίτερα μέσα στην πυκνή βλάστηση της ζούγκλας. Το λασπώδες δάπεδο υποχωρεί με το πέρασμα της ηρωίδας μας και γεμίζει με νερό, ενώ και η ίδια γεμίζει με λάσπη, γρατζουνιές και βρομιά, προσθέτοντας στη συνολική εμπειρία σε μεγάλο βαθμό. Η ζωηρή χρωματική παλέτα αξιοποιείται στο έπακρο με τη χρήση του HDR, όμως η Eidos έχει βάλει τα δυνατά της να προσφέρει το καλύτερο που μπορεί σε όλες τις πλατφόρμες και σε όλες τις εκδοχές τους.







Στο PlayStation 4, οπού έγινε και το review, το παιχνίδι έχει ανάλυση 1080p, ενώ στις elite κονσόλες η ανάλυση είναι αναμενόμενα υψηλότερη. To PS4 Pro προσφέρει μια ανάλυση λίγο μικρότερη από checkerboard 4K και το Xbox One X στοχεύει σε κρυστάλλινο 4K και πάλι με λίγο χαμηλότερη να είναι η πραγματική. Όσον αφορά το frame rate, το απλό PS4 προσφέρει σχεδόν σταθερά 30 fps, με απειροελάχιστες πτώσεις στις πιο έντονες σκηνές.













Από την άλλη, προσφέρονται δύο modes για τα γραφικά: έμφαση στην ανάλυση / έμφαση στον ρυθμό ανανέωσης. Το PS4 Pro κυμαίνεται ανάμεσα στα 40 με 60 fps, στο framerate mode και στα 30 fps, στο high resolution mode. Το Xbox One X καταφέρνει να προσφέρει τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα στο framerate mode, αφού προσφέρει σχεδόν σταθερά 60 fps, ενώ στο high resolution mode φαίνεται να έχει πιο ασταθή απόδοση, καθώς παρά τα 30 fps, σημειώνει πιο συχνά πτώσεις στα καρέ του. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν αμελητέα, ειδικά στο ανεκπαίδευτο μάτι.





Στο θέμα του ήχου τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα. Από τα εφέ και το voice acting, μέχρι το εξαιρετικό soundtrack, ο επίλογος της τριλογίας δεν αφήνει περιθώριο για παράπονα. Η Camilla Luddington για ακόμα μια φορά δίνει “φωνή” στη Lara και είμαστε ευγνώμονες για αυτό. Η ερμηνεία της είναι ιδανική, όπως και του μεγαλυτέρου μέρους του υπόλοιπου cast.





Συμπέρασμα





Το Shadow of the Tomb Raider βρίσκεται στη δύσκολη θέση να κυκλοφορεί μετά από ένα sequel που βελτίωσε δραστικά σχεδόν τα πάντα. Αναμενόμενα λοιπόν, η Eidos Montréal φαίνεται πως φοβήθηκε να πειραματιστεί πάρα πολύ, αφού υπάρχουν ελάχιστες πρωτοτυπίες και αλλαγές. Ίσως δεν ήθελε να ρισκάρει και να αλλοιώσει στοιχεία που δεν έπρεπε, όμως θα θέλαμε να την είχαμε δει να προσπαθεί λίγο παραπάνω.





Παρόλα αυτά, το τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας δεν απογοητεύει σε καμία περίπτωση. Το σενάριο του είναι ιδανικό, αν και αρκετά προβλέψιμο και οπτικά η σειρά δείχνει καλύτερη από ποτέ. Η Lara Croft έχει κάνει πια έναν πλήρη κύκλο και έχει μετατραπεί στη μυθική Tomb Raider, κάνοντας να ανυπομονούμε για το μέλλον και ότι αυτό επιφυλάσσει για την εμβληματική ηρωίδα.







Βαθμολογία: 8/10