The Crew 2 - Review: Η αβάσταχτη ελαφρότητα του racing

Στην τελική, όλα έχουν να κάνουν με το να αποδείξετε σε όλους ότι είστε ο καλύτερος και καλώς ή κακώς, η εταιρεία για να καταφέρει να δώσει πρόσωπο σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού, θεώρησε καλό να τοποθετήσει και έναν χαρακτήρα σε κάθε κατηγορία οχήματος, που θα σας δίνει συμβουλές και άλλους τέσσερις ανταγωνιστές, που θα παλέψουν για τον τίτλο του πιο «εκνευριστικού», πάντα με μοναδικά στοιχεία όμως. Δεν χρειαζόταν τίποτα από τα παραπάνω, αλλά λίγη σημασία έχει αυτό, γιατί μπορείτε απλά να τα αγνοήσετε και να πάτε στο ζουμί του τίτλου, που ευτυχώς αυτήν τη φορά δεν είναι το σενάριο.











Street Racing

- Street Race

- Drift

- Drag Race

- Hyper Car

- Street Race - Drift - Drag Race - Hyper Car Offroad

- Rally Raid

- Rally Cross

- Motocross

- Rally Raid - Rally Cross - Motocross Freestyle

- Aerobatics

- Jetsprint

- Monster Truck

- Aerobatics - Jetsprint - Monster Truck Pro Racing

- Power Boat

- Touring Car

- Alpha GP

- Air Race

- Power Boat - Touring Car - Alpha GP - Air Race Live Xtrem Series (συνδυαστικοί αγώνες)

Οι 14 παραπάνω κατηγορίες καταφέρνουν να συνδυάσουν άψογα κάθε είδος gameplay που έχετε δει σε παλαιότερους racing τίτλους, αλλά και να παρουσιάσουν καινούργια. Όλες οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο για τα οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε σε αυτές, όσο στον τρόπο που θα πρέπει να χειριστείτε την κάθε πρόκληση που περιλαμβάνουν.



Το παιχνίδι σάς δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε μόνο με μία κατηγορία αν αυτό θέλετε. Όλα τα events εμφανίζονται στον χάρτη του παιχνιδιού με χαρακτηριστικό χρώμα και παράλληλα μπορείτε να τα βρείτε στο ακόμα πιο βολικό μενού, όπου είναι κατηγοριοποιημένα. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το παιχνίδι έχει ένα από τα καλύτερα μενού (UI) που έχουμε δει. Είναι πεντακάθαρο, φωτεινό και πολύ σωστά διαχωρισμένο. Η φιλικότητα προς τον χρήστη φαίνεται σε κάθε σημείο με όλες τις επιλογές διαθέσιμες και δίνει στο σύνολο μια εικόνα πολύ μοντέρνα.















Το δεύτερο είναι προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την εξερεύνηση του περιβάλλοντος και σας ωθεί να βγάλετε φωτογραφίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Άλλη απλά απαιτεί να βγάλετε φωτογραφία τους καταρράκτες του Νιαγάρα, ενώ άλλη απαιτεί να παίζετε με κάποιον φίλο σας σε συγκεκριμένη πίστα και να βγάλετε φωτογραφία την ώρα που τον προσπερνάτε. Επί τη ευκαιρία, να αναφέρουμε ότι το The Crew 2 περιλαμβάνει photo και video editor με εκτεταμένες λειτουργίες, ενώ μπορεί να γυρίσει πίσω στον χρόνο, παρακολουθώντας την πορεία σας, εάν θελήσετε να μαγνητοσκοπήσετε κάτι που κάνατε πριν λίγο. Το μόνο αρνητικό είναι ότι η μετάβαση στον editor αργεί αρκετά δευτερόλεπτα, καθιστώντας τον αρκετά δύσχρηστο γι' αυτόν τον λόγο.



Οι προκλήσεις της φωτογραφίας συνδυάζονται με ένα ακόμα χαρακτηριστικό του gameplay, που έχει να κάνει με την εύρεση loot boxes, τα οποία είναι διάσπαρτα στον χάρτη. Τα κουτιά αυτά θα τα βρίσκετε, χρησιμοποιώντας ένα σχετικά δύσχρηστο, αλλά αρκετά ακριβές ραντάρ, το οποίο λειτουργεί ηχητικά αναλόγως απόστασης και κατεύθυνσης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι αρκετά διασκεδαστικός και ενισχύει το στοιχείο της εξερεύνησης. Δυστυχώς όμως, τα gameplay mechanics του τίτλου σταματούν εδώ, δημιουργώντας ταυτόχρονα κενό στις δραστηριότητές σας, αλλά και χαμένη ευκαιρία για την εξερεύνηση ενός τόσο όμορφου κόσμου, που καταλήγει να φαίνεται άδειος. Υπάρχουν πολλά πράγματα να δείτε, αλλά η τελική αίσθηση που αφήνει, ειδικότερα στα κομμάτια που δεν υπάρχει κάποιο αξιοθέατο, δίνουν έντονα το feeling του procedurally generated, της αυτόματης -και όχι χειροποίητης- δημιουργίας δηλαδή.



Αναφερθήκαμε παραπάνω σε loot boxes. Το καλό είναι ότι δεν έχετε να φοβάστε κάτι, καθώς η απόκτησή τους δεν απαιτεί πραγματικά χρήματα και το παιχνίδι έχει πολύ διακριτικές μικρο-συναλλαγές (microtransactions). Από την άλλη το loot σύστημα του παιχνιδιού, δυστυχώς είναι πολύ ρηχό. Τα κουτιά χωρίζονται σε κατηγορίες σπανιότητας, με τα πιο σπάνια, να προσθέτουν κάποιες έξτρα ιδιότητες, όπως ενίσχυση του Nitro ή αύξηση της τύχης για καλύτερο loot, ενώ παίρνουν τη μορφή ανταλλακτικών/μερών για το όχημά μας. Από εκεί και πέρα, το μόνο που κάνουν είναι να προσθέτουν αριθμούς στο συνολικό "σκορ" του οχήματος και της τελικής του ταχύτητας. Τι κι αν αλλάξετε φρένα, τι κι αν σκληρύνετε τις αναρτήσεις, ο χειρισμός του οχήματος θα σας φανεί ολόιδιος.

Κάθε κατηγορία επίσης εκτός από τα events, περιλαμβάνει επίσης και άλλα δύο set από προκλήσεις. Το ένα είναι οι mini προκλήσεις (Skills), που εκτείνονται από απλές speedtraps, τις οποίες πρέπει να περάσετε με συγκεκριμένη ταχύτητα, μέχρι πιο απαιτητικές, που θέλουν από εσάς να στραμπουλήξετε τα δάχτυλά σας, κάνοντας σλάλομ ανάμεσα σε εμπόδια. Μερικά από αυτά είναι εξαιρετικά διασκεδαστικά, παρόλο που η ποικιλία τους δεν είναι μεγάλη (περίπου 2-3 διαφορετικές για κάθε κατηγορία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει όμως πάνω από 50 συνολικά).











Το χειρότερο όλων είναι ότι κάποια από τα events έχουν προτεινόμενο βαθμό οχήματος, που μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω από όσο είστε, ενώ εσείς θα έχετε ξεμπερδέψει με όλους τους προηγούμενους αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίξετε ξανά και ξανά τους ίδιους αγώνες για να φτάσετε στο σημείο, που θα μπορείτε να αγωνιστείτε ενάντια στους 4 βασικούς αντιπάλους σας στο παιχνίδι και πρακτικά να "τερματίσετε" μια κατηγορία. Μετά τις 15-20 ώρες παιχνιδιού και ενώ θα είστε στους τελευταίους αγώνες, δυστυχώς θα χρειαστείτε άλλες τόσες για να καταφέρετε να ολοκληρώσετε όλες τις κατηγορίες, παίζοντας ξανά τα ίδια events. Αυτό είναι το ένα από τα φάουλ του The Crew 2.



Από την άλλη μεριά, στα θετικά, μπορούμε εύκολα να κατατάξουμε την τεράστια ελευθερία που δίνει το παιχνίδι σε παραμετροποίηση της εμφάνισης των οχημάτων σας, τα οποία μπορείτε να θαυμάσετε στο εικονικό σας σπίτι. Σχέδια για όλα τα γούστα με πολλές δυνατότητες για να φτιάξετε το όχημά σας, όπως ακριβώς το θέλετε.



Η άλλη μεγάλη ποικιλία που μας άρεσε είναι αυτή του περιβάλλοντος, που σε συνδυασμό με το τελείως διαφορετικό gameplay της κάθε κατηγορίας, δίνει το απαραίτητο έναυσμα για να ασχοληθείτε εκτενώς με τον τίτλο. Αν βαριέστε, με λίγα λόγια, τα παιχνίδια με τα αυτοκίνητα, δώστε μια ευκαιρία στο The Crew 2, γιατί έχει προσπαθήσει αρκετά για να κάνει γίνει πιο αρεστό σε παίκτες που δεν ασχολούνται πολύ μάλλον με το είδος και αυτό φαίνεται από διάφορα σημεία του.













Οι προσθήκες με τις βάρκες και τα αεροπλάνα δεν ενισχύουν μόνο το κομμάτι της ποικιλίας των events, αλλά και της εξερεύνησης, αφού πλέον μπορείτε να πάτε κυριολεκτικά παντού. Στην πορεία θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε και πολύ πιο γρήγορα αυτοκίνητα, αλλά και άλλα οχήματα όπως hovercraft και ελικόπτερο. Μηχανές για όλα τα γούστα και δεκάδες licensed οχήματα από τις πιο διάσημες μάρκες των 3 βιομηχανιών είναι στη διάθεσή σας.



Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην προσοχή που έχει δοθεί σε κάθε event αφού τόσο οι διαδρομές (κάτι που φοβόμασταν όταν είδαμε τον τίτλο πριν μερικούς μήνες), όσο τα τοπία που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά. Αγώνες μέσα σε δάση, μέσα στα χιόνια, μέσα στη νύχτα στα βουνά, αποφεύγοντας βράχους και μέσα στη θάλασσα αποφεύγοντας προβλήτες, βάλτοι, έρημοι και άλλα πολλά, δίνουν ίσως τη μεγαλύτερη ποικιλία που έχουμε δει σε παιχνίδι του είδους, ενώ κάθε πίστα έχει δικά της μυστικά και συντομεύσεις για να ανακαλύψετε. Το μόνο κακό είναι ότι πολλές φορές δεν θα μπορείτε να δείτε προς τα πού πρέπει να πάτε και θα πρέπει να έχετε το νου σας στο minimap.



Εκτός από την ποικιλία αυτή, ένα ακόμα από τα πολύ καλά στοιχεία του παιχνιδιού είναι η αμεσότητα. Μπορείτε να κάνετε fast travel παντού στον χάρτη και μάλιστα μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα, ενώ μπορείτε στιγμιαία επάνω στον δρόμο να αλλάξετε όχημα με τη λειτουργία fast fav, από αεροπλάνο, βάρκα και αυτοκίνητο (ορίζοντας το αγαπημένο σας για κάθε κατηγορία). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δημιουργεί μοναδικές σκηνές, αφού θα μπορείτε να πετάτε το αεροπλάνο σας στο Grand Canyon και άμεσα να μετατρέψετε το όχημά σας σε βάρκα που θα πέσει από τον ουρανό στο ποτάμι. Αυτή η αμεσότητα του τίτλου του δίνει πολλούς πόντους, ενώ οι υπεύθυνοι έχουν μελετήσει καλά τον χρόνο που χρειάζεται για το loading του κάθε αγώνα, ώστε να τον καλύψουν βάζοντάς σας σε έναν "προθάλαμο" πριν το κάθε ματς.









Περνώντας στα πιο τεχνικά μέρη του παιχνιδιού, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στο The Crew 2 δυστυχώς είναι το σύστημα του χειρισμού και η φυσική του. Τα οχήματα ελέγχονται με πολύ απλό τρόπο (αν και τον προτιμούμε σε σχέση με των νεότερων Need for Speed) ενώ οι διαφορές που θα πετύχετε ανάμεσα στα οχήματα της ίδιας κατηγορίας είναι μηδαμινές, με τη μεγαλύτερη έμφαση να έχει δοθεί στις διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες. Ναι, το Monster Truck απαιτεί πολύ διαφορετικό έλεγχο από τις φόρμουλες, όμως όλα τα HyperCars, για παράδειγμα, έχουν ίδια απόκριση.



Βάρος σε αυτό έρχεται να προσθέσει το πολύ κακό σύστημα φυσικής, στο οποίο βασίζονται τα οχήματα και οι συγκρούσεις. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει κανένα βάρος στο όχημα, πολλές φορές δίνουν την αίσθηση ότι αιωρούνται, ενώ ταυτόχρονα όταν πετύχουν κάποιον τοίχο, κατά πάσα πιθανότητα απλά θα σταματήσουν. Εννοείται δεν υπάρχει κανένα σύστημα ζημιάς και όλα αυτά συμβάλουν στην καλύτερη εμπειρία ενός αρχάριου χρήστη του είδους, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Δυστυχώς ακόμα και στους πιο απαιτητικούς αγώνες της κατηγορίας Pro Racing δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, που θα δώσουν τη νίκη, όπως ορίζεται από άλλους αμιγώς racing τίτλους. Είτε πάρετε τη στροφή τέλεια, είτε όχι, δυστυχώς το αποτέλεσμα ορίζεται από άλλες παραμέτρους.



Η πιο βασική από αυτές είναι η κακή A.I. των αντίπαλων οδηγών, που ακολουθεί την τακτική "rubber band". Η συγκεκριμένη "λύση" που επιλέγεται από κάποιους προγραμματιστές δυστυχώς είναι η χειρότερη, αφού όταν είτε πρώτοι και έχετε διαφορά από τους υπόλοιπους, τότε αυτοί θα... «πετάξουν» και θα σας φτάσουν για να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο αγώνας. Το ίδιο ισχύει και για εσάς όταν είστε πίσω και προσπαθήσετε να τους φτάσετε, καθώς φαίνεται ότι μειώνουν αισθητά τις ταχύτητές τους. Κι άλλα παιχνίδια racing ακολουθούν αυτήν την τακτική, αλλά δυστυχώς στο The Crew 2 δεν είναι καθόλου καλά καλυμμένη.













Όσον αφορά τα γραφικά του, το παιχνίδι μπορεί στα σημεία να είναι πανέμορφο και σε άλλα σημεία να είναι απλά ικανοποιητικό. Τα μοντέλα των οχημάτων έχουν εξαιρετική λεπτομέρεια και φτάνουν κορυφαία παιχνίδια του είδους, ενώ τα περιβάλλοντα με την ποικιλία τους και τα χρώματά τους -ειδικότερα πάνω στην ένταση του αγώνα- μπορούν να γίνουν απολαυστικά. Υπάρχει δυναμικός κύκλος ημέρας νύχτας και σύστημα καιρού που ενεργοποιείται εντός συγκεκριμένων αγώνων. Μείναμε αρκετά ικανοποιημένοι από τα εφέ, αλλά και τη χρήση του HDR, που αναδεικνύεται με την ποικιλία που αναφέραμε πριν. Δεν είναι σε κάθε σημείο τόσο όμορφο, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο τίτλο, ακόμα και μετά την αναβάθμισή του. Οι επιδόσεις του είναι αρκετά σταθερές (αν εξαιρέσουμε κάποια περίεργα στιγμιαία -αλλά σπάνια- κολλήματα), όχι όμως στα 60fps, αλλά στα 30, που για racing τίτλο, μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους.



Δυστυχώς από το παιχνίδι απουσιάζει η δυνατότητα να παίξετε ενάντια σε άλλους παίκτες. Η μόνη δυνατότητα που έχετε διαδικτυακώς είναι να συγκρίνετε τους χρόνους και τα σκορ σας με φίλους και να φτιάξετε δικό σας crew, όπου θα μπορείτε να πάρετε μέρος μαζί σε events και να ταξιδέψετε στον χάρτη. Επιπρόσθετα το The Crew 2 απαιτεί μόνιμη σύνδεση online, οπότε αν δεν έχετε πρόσβαση, δεν θα μπορείτε καν να παίξετε έστω και μόνοι σας.



Συμπέρασμα



Μπορεί τα παραπάνω να ακούγονται σκληρά, όμως η αλήθεια είναι ότι στην τελική το The Crew 2 μας κράτησε για περίπου 25 ώρες με το περιεχόμενο και τις δραστηριότητές του, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει εύκολα γενικά παιχνίδι του είδους και μας εξέπληξε ευχάριστα. Πρόκειται για έναν τίτλο που έχει εντελώς κουλ και άνετη αίσθηση, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε το θέλετε, όπου θέλετε, χωρίς να προκαλεί άγχος και παρέχοντάς σας πλήρη ελευθερία. Αυτό εκτιμήσαμε περισσότερο.









Το νέο ύφος σε συνδυασμό με την ποικιλία των οχημάτων και του περιβάλλοντος συνδράμουν για μια αρκετά διασκεδαστική εμπειρία. Πρόκειται σαφώς για βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς και αλλαγή κατεύθυνσης σε πιο γοητευτική πορεία, όμως ακόμα δεν μπορεί να αγγίξει τα μεγαθήρια του είδους του, κυρίως λόγω έλλειψης προσοχής στη λεπτομέρεια. Τα θεμέλια είναι εδώ πάντως.



Βαθμολογία: 7/10

Βαθμολογία: 7/10

The Crew 2
PlayStation 4 / Xbox One / PC
PlayStation 4 Pro
Ivory Tower
Ubisoft
Racing
12+
29 Ιουνίου 2018

Κανείς δεν ήξερε πού θα οδηγηθεί η νέα σειρά racing της Ubisoft, που γεννήθηκε πριν μόλις 4 χρόνια. Ο πρώτος τίτλος προσπάθησε να αναμείξει το στοιχείο ανοιχτού κόσμου, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πάτε όπου θέλετε, σε έναν χάρτη που αποτελούσε μικρογραφία των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις επικίνδυνες αποστολές μυστικού αστυνομικού, που για κάποιον λόγο, όπως δίδαξε η ταινία The Fast & the Furious, απαιτούσε από εσάς να τρέχετε σε αγώνες αυτοκινήτων.

Πολλά άλλαξαν από το λανσάρισμα του The Crew. Το παιχνίδι συνέχισε να υποστηρίζεται από την Ubisoft με νέα στοιχεία, όπως νέα οχήματα και δραστηριότητες, ενώ απέκτησε 2 expansions, που βελτίωσαν σημαντικά τόσο τον παράγοντα της διασκέδασης, όσο και το τεχνικό μέρος του τίτλου με ένα από τα πιο σημαντικά ρετουσαρίσματα που έχουμε δει σε «ζωντανό» παιχνίδι (αυτό που αποκαλείται "games as a service").

Η Ubisoft αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα για το «κανονικό» επόμενο παιχνίδι της σειράς. Το The Crew 2 κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και παρότι είχαμε την τιμή να το δούμε στην πλήρη μορφή του πριν μερικούς μήνες στην Αγγλία , πλέον μπορέσαμε να το «στραγγίξουμε» για να δούμε τελικά τι έχει να προσφέρει συνολικά στις 20+ ώρες που του αφιερώσαμε.

To νέο παιχνίδι της σειράς αφήνει πίσω του τη σοβαροφάνεια και παίρνει μαθήματα από τον καλύτερο του είδους: τη σειρά Forza Horizon, γιατί ως γνωστόν, αν είναι να επηρεαστείς από κάπου, καλύτερα να το κάνεις από κάποιον που ξέρει. Αυτό σημαίνει ότι στον νέο τίτλο δεν θα έχετε τον ρόλο του αστυνομικού και δεν θα πρέπει να ολοκληρώσετε αποστολές κάποιου σεναρίου που θα ήθελε να σας μπλέξει σε κάποιο δράμα. Απεναντίας, το νέο The Crew 2 είναι χαλαρό και κουλ, με τον χαρακτήρα σας (του οποίου την εμφάνιση επιλέγετε εσείς) να θέλει να γίνει ο απόλυτος ηγέτης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των διοργανώσεων του παιχνιδιού. Απλά πράγματα.

Για πολύ κακή μας τύχη και εν αντιθέσει με τη racing σειρά της Microsoft, θα γνωρίσετε διάφορους αδιάφορους χαρακτήρες, που θα προσπαθήσουν να σας κινητοποιήσουν και να γραπώσουν το ενδιαφέρον σας με τρομερές τακτικές, όπως «σε πατάω κάτω, μωρή κότα» και άλλα τέτοια όμορφα, όπως και τους «φίλους» σας, που θα σας παρακινούν με ατάκες όπως «μην τον αφήσεις να σου μιλάει έτσι. Δείξ' του ποιος είσαι».

Στο The Crew 2 έχουμε τη σημαντική προσθήκη των οχημάτων θαλάσσης και αέρος, που δίνουν όχι μόνο νέα πνοή στον τίτλο, αλλά και επιπλέον τρόπους για να εξερευνήσετε τον τεράστιο (και πάλι) χάρτη του παιχνιδιού. Για μία ακόμα φορά, στη διάθεσή σας είναι ο χάρτης των ΗΠΑ και για μία ακόμη φορά, αυτό είναι το καλύτερο στοιχείο του παιχνιδιού.

Οι υπεύθυνοι έχουν βρει μια εκπληκτική συνταγή, που σας μεταφέρει κατευθείαν στην Αμερική, αφού ο τιτάνιος σε μέγεθος χάρτης διαθέτει όλα τα αξιοθέατα της χώρας που γνωρίζουμε και πολλά παραπάνω, ενώ παράλληλα η ποικιλία που διακρίνει τα περιβάλλοντα μπορεί να σας αφήσει με ανοιχτό το στόμα. Η τακτική χρήσης αυτόματα δημιουργημένου περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη «χειροποίητη» δημιουργία των αξιοθέατων της Αμερικής συνθέτουν ένα πολύ οργανικό τοπίο για να κόβετε τις βόλτες σας. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός φαίνεται να λειτουργεί εξαιρετικά και αυτό είναι πραγματικά αξιέπαινο.

Αυτό που φοβόμασταν για το νέο παιχνίδι της σειράς ήταν... μην τελείωνε σε αυτό το σημείο το παιχνίδι, δηλαδή να σας δώσει έναν χάρτη και μερικά οχήματα για να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά αλλά να μην υπάρχει κάτι άλλο. Ευτυχώς δεν σταμάτησε εκεί. Στον χάρτη θα βρείτε δεκάδες διαφορετικές προκλήσεις για πολλές διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων και δεν εννοούμε απλά το διαχωρισμό «γη, αέρας, θάλασσα».

Οι κατηγορίες των προκλήσεων και των οχημάτων του παιχνιδιού χωρίζονται σε 4 «οικογένειες» και υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση σε disciplines (ας πούμε υποκατηγορίες). Αυτές είναι οι εξής: