Τι παίζει στο Netflix | Οκτώβριος 2019

Του Παύλου Κρούστη

Το Netflix κάνει την έκπληξη και φέρνει μες στον Οκτώβριο μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες: το El Camino. Πρόκειται για την ταινία που συνεχίζει την ιστορία της πασίγνωστης σειράς Breaking Bad, στην οποία θα πρωταγωνιστεί ο Aaron Paul, που επιστρέφει ως Jesse Pinkman.





Εκτός από την ταινία του Breaking Bad, έχουμε να δούμε την επιστροφή αγαπημένων και βραβευμένων σειρών, όπως τη 2η σεζόν του "Η Μέθοδος Κομίνσκι" με τον Μάικλ Ντάγκλας ή το "Big Mouth". Έρχονται επίσης η 9η σεζόν του The Walking Dead, η 5η σεζόν του Peaky Blinders, η 4η σεζόν του Riverdale, η 2η σεζόν του Baby και άλλες πολλές. Από ταινίες θα δούμε αγαπημένες όπως το Space Jam και το Mad Max: Fury Road, αλλά και παραγωγές του Netflix, όπως "Το Ξέπλυμα" με την Μέριλ Στριπ, τον Γκάρι Όλντμαν και τον Αντόνιο Μπαντέρας, αλλά και το "Με Λένε Dolemite" με τον Έντι Μέρφι, ανάμεσα σε άλλες.



Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με περίπου 150 εκατομμύρια συνδρομές σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Η Ζωή με τον Εαυτό μου (18/10/2019)

Living with Yourself





Ο Τζορτζ Έλιοτ βρίσκεται σε γενικό αδιέξοδο. Μια μυστηριώδης θεραπεία θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια καλύτερη έκδοση του εαυτού του, με κάποιες συνέπειες φυσικά...



Μεγαλώνοντας τον Ντίον (04/10/2019)

Raising Dion





Μετά τον θάνατο του άντρα της, η Νικόλ μεγαλώνει μόνη τον γιο της. Όταν ανακαλύπτει ότι εκείνος έχει ιδιαίτερες δυνάμεις, πρέπει να κάνει τα πάντα για να τον προφυλάξει.



Rhythm + Flow (09/10/2019)

Rhythm + Flow





Τι γίνεται όταν ένας ράπερ ενώνει δυνάμεις με έναν τραγουδιστή; Προκύπτει ένα απίθανο διαγωνιστικό σόου που θα βγάλει τα επόμενα αστέρια της μουσικής.





Prank Encounters: Εφιάλτης στην Κάμερα (25/10/2019)

Prank Encounters





Κρυφές κάμερες, επαγγελματίες ηθοποιοί και ανυποψίαστα θύματα. Ο Γκέιτεν Ματαράτσο είναι ο οικοδεσπότης μια νέας εκπομπής που υπόσχεται μεγάλες τρομάρες και αποκαλύψεις.





Το Είδα με τα Μάτια μου: Σεζόν 2 (11/10/2019)

Haunted: Season 2





Ιστορίες που σε στοιχειώνουν για πάντα. Ζωντανή αναπαράσταση τρομακτικών εμπειριών. Απλοί άνθρωποι διηγούνται στους δικούς τους ανατριχιαστικές στιγμές.





Αχόρταγο Δίδυμο: Σεζόν 2 (11/10/2019)

Insatiable: Season 2





Παράλληλα με τους νέους διαγωνισμούς καλλιστείων, η Πάτι κι ο Μπομπ παλεύουν με τις δικές τους ενοχές και τα προσωπικά ζητήματα, καθώς τα θύματα τούς καταδιώκουν.





Baby: Σεζόν 2 (18/10/2019)

Baby: Season 2









Δύο πλουσιοκόριτσα από τη Ρώμη, έχοντας βαρεθεί τους γονείς και το σχολείο, ταξιδεύουν στη σκοτεινή ζωή της νύχτας και ζουν διπλή ζωή, αναζητώντας την περιπέτεια.





Το Σπίτι των Λουλουδιών: Σεζόν 2 (18/10/2019)

La casa de las flores: Season 2





Παράλληλα με τον θρήνο της, η οικογένεια Ντε Λα Μόρα προσπαθεί να ανακτήσει την πουλημένη επιχείρηση, σχεδιάζει να εκδικηθεί και μπλέκει σε ερωτικές περιπέτειες.





Πόζα: Σεζόν 2 (30/10/2019)

Pose: Season 2





Νέα Υόρκη, δεκαετία του '80. Μια γυναίκα ιδρύει τον δικό της οίκο και λειτουργεί ως μητρική φιγούρα για τους ανθρώπους γύρω της. Μια δραματική σειρά με πολύ χορό.





Η Μέθοδος Κομίνσκι: Σεζόν 2 (25/10/2019)

The Kominsky Method: Season 2









Ο δάσκαλος υποκριτικής Σάντι και ο κολλητός και ατζέντης του, Νόρμαν, επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν της βραβευμένης κωμικής σειράς που υπόσχεται ξανά πολύ γέλιο.





Big Mouth: Σεζόν 3 (04/10/2019)

Big Mouth: Season 3





Σαχλές κάρτες, ανόητα κλισέ και πολύ άγχος. Για τον Άντριου, τον Νικ, την Τζέσι και την υπόλοιπη παρέα, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια πραγματική κόλαση.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Ρίβερντεϊλ: Σεζόν 4 (10/10/2019)

Riverdale: Season 4





Ο Άρτι κι η παρέα του επιστρέφουν για 4η σεζόν, πανέτοιμοι να προστατεύσουν τη μικρή πόλη τους και να αποκαταστήσουν την τάξη στις σκοτεινές συμμορίες του Ρίβερντεϊλ.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Το Ξέπλυμα (18/10/2019)

The Laundromat





Η βραβευμένη Μέριλ Στριπ πρωταγωνιστεί σε μια ταινία που διερευνά τις απάτες με τις ασφαλιστικές. Στο πλευρό της οι Γκάρι Όλντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας.





Τραύματα (Έρχεται Σύντομα)

Wounds





Η ζωή ενός μπάρμαν εξελίσσεται σε έναν φρικιαστικό εφιάλτη, όταν βρίσκει ένα κινητό τηλέφωνο που ξέμεινε στο μπαρ που δουλεύει μετά από έναν καβγά.





Κροταλίας (25/10/2019)

Rattlesnake





Όταν ένας κροταλίας δαγκώνει την κόρη της, μια γυναίκα είναι αναγκασμένη να κάνει συμφωνία με τον διάβολο για να προστατεύσει τη ζωή της κόρης της.





El Camino: Μια Ταινία του Breaking Bad (11/10/2019)

El Camino: A Breaking Bad Movie





Το πολυαναμενόμενο spinoff του "Breaking Bad", με κεντρικό ήρωα τον Τζέσι που κατάφερε στο παρά πέντε να βγει αλώβητος από τα χέρια των ναρκοβαρόνων του Νέου Μεξικού.





Στα Ψηλά Χορτάρια (04/10/2019)

In the Tall Grass





Αδέλφια μπαίνουν σε έναν αχανή αγρό από χορτάρι για να βοηθήσουν ένα χαμένο αγόρι και καταλαβαίνουν ότι ίσως να μην ξαναβγούν. Από βιβλίο των Στίβεν Κινγκ και Τζο Χιλ.





Εφιάλτης στην Κλινική (18/10/2019)

Eli





Μια άγνωστη ασθένεια ταλαιπωρεί ένα αγόρι και το οδηγεί σε μια τρομακτική κλινική που ακολουθεί πειραματικές μεθόδους και είναι η μόνη ελπίδα του για θεραπεία.





Με Λένε Dolemite (25/10/2019)

Dolemite Is My Name





Ο Έντι Μέρφι υποδύεται τον αληθινό θρύλο Ρούντι Ρέι Μουρ, ο οποίος βρήκε τον τρόπο να αναδυθεί από το μηδέν, όταν το Χόλιγουντ του έκλεισε την πόρτα.



Fractured (11/10/2019)

Το Κάταγμα





Μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του και της τραυματισμένης κόρης του από την εντατική, ένας άντρας ψάχνει πανικόβλητος και πείθεται ότι το νοσοκομείο κάτι κρύβει.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX





Ζωή Χωρίς Χαρτιά (02/10/2019)

Living Undocumented





Οκτώ οικογένειες χωρίς χαρτιά μιλούν ανοικτά για τη ζωή στο περιθώριο και την απειλή της απέλασης από την Αμερική, αλλά και της βίας στην πατρίδα τους.





Τα Φαντάσματα της Σούγκαρ Λάντ (16/10/2019)

Ghosts of Sugar Land





Με την προσχώρηση του Μαρκ στο ISIS, οι άφωνοι Αμερικανοί μουσουλμάνοι φίλοι του από το Τέξας αναρωτιούνται ποια θα είναι η μοίρα του και γιατί επέλεξε τον εξτρεμισμό.





Πρωινό, Μεσημεριανό και Βραδινό (23/10/2019)

Breakfast, Lunch & Dinner





Ο διάσημος σεφ Ντέιβιντ Τσανγκ ξαναχτυπά με μια σειρά μαγειρικής που περιλαμβάνει όλα τα γεύματα της ημέρας αλλά και πολλούς διάσημους καλεσμένους.





Little Miss Sumo (28/10/2019)

Little Miss Sumo









Στα 21 της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το γυναικείο σούμο. Παρ' όλα αυτά, δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί να αλλάξει για πάντα το εθνικό σπορ της Ιαπωνίας.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Κάρμεν Σαντιέγκο: Σεζόν 2 (01/10/2019)

Carmen Sandiego: Season 2





Το παιχνίδι δυσκολεύει για την Κάρμεν, την Άιβι και τον Ζακ, καθώς οι ΒΑΪΛ εξαπολύουν μια ορδή από κακεντρεχείς νέους κακούς και η ΑΚΜΙ πλησιάζει.





Τα Σούπερ Τερατάκια: Σεζόν 3 (04/10/2019)

Super Monsters: Season 3





Τα αξιαγάπητα Σούπερ Τερατάκια παίρνουν νέα μαθήματα -και κάνουν νέους φίλους- εξερευνώντας τον κόσμο στο Πίτσφορκ Πάινς.





Ακαδημία Γκρίνχαουζ: Σεζόν 3 (25/10/2019)

Greenhouse Academy: Season 3





Οι περιπέτειες, τα μυστήρια και η δράση συνεχίζονται στην ελίτ Ακαδημία Γκρίνχαουζ όπου φοιτούν δύο αδέλφια που πρόσφατα έχασαν τη μητέρα τους.