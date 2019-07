Ντ. Τραμπ: «Τα κρυπτονομίσματα δεν είναι χρήματα»

Την προσοχή του στα ψηφιακά νομίσματα έστρεψε αυτήν τη φορά ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αποφάσισε να τοποθετηθεί επικριτικά κατά των κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, σχολίασε το Bitcoin, το νεο ψηφιακό νόμισμα Libra του Facebook, και άλλα. Ανέφερε ότι "αν θέλουν να γίνουν τράπεζες", τότε θα πρέπει να υπόκεινται σε αμερικανικούς και παγκόσμιους κανονισμούς.



«Δεν είμαι οπαδός ούτε του Bitcoin αλλά ούτε και άλλων κρυπτονομισμάτων. Δεν είναι χρήματα, η αξία τους είναι εξαιρετικά ασταθής και βασίζεται σε "αέρα κοπανιστό», γράφει ο Τραμπ στο Twitter.



"Εάν το Facebook και οι άλλες εταιρείες επιθυμούν να γίνουν τράπεζες, θα πρέπει να αναζητήσουν έναν νέο Τραπεζικό Χάρτη και να υπόκεινται σε όλους τους Τραπεζικούς Κανονισμούς, όπως και άλλες Εθνικές και Διεθνείς Τράπεζες", πρόσθεσε.









Το Facebook, ο Λευκός Οίκος, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.



Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μια μέρα αφού ο πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Ταμείου, Jerome Powell, δήλωσε στους νομοθέτες ότι το σχέδιο της Facebook για τη δημιουργία ενός ψηφιακού νομίσματος που ονομάζεται Libra, δεν μπορεί να προχωρήσει παρά μόνο αν επιλύσει τα θέματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των καταναλωτών και την οικονομική σταθερότητα.



Ο Powell δήλωσε ότι η Fed έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας που θα παρακολουθήσει το έργο και θα συντονίζει σε συνεργασία με κεντρικές τράπεζες άλλων κυβερνήσεων. Το Συμβούλιο Εποπτείας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των ΗΠΑ, μια Ρυθμιστική Αρχή, που προσδιορίζει τους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναμένεται επίσης να προβεί σε ανασκόπηση.



Η Facebook ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα λανσάρει παγκοσμίως το κρυπτονόμισμά της το 2020. Το Facebook και 28 εταίροι, συμπεριλαμβανομένων των Mastercard Inc, της PayPal Holdings Inc και της Uber Technologies Inc, θα σχηματίσουν τη Libra Association. Επί του παρόντος, καμία τράπεζα δεν αποτελεί μέρος της ομάδας.



Η JPMorgan Chase & Co, μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, σχεδιάζει να ξεκινήσει τα δικά της ψηφιακά νομίσματα.



Το Bitcoin, το πιο γνωστό ψηφιακό νόμισμα, δημιουργήθηκε το 2008 ως εναλλακτική λύση στα νομίσματα που ελέγχονται από κυβερνήσεις και τράπεζες, όμως οι συναλλαγές των κρυπτονομισμάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα. Η αγορά αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης