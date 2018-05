Wings for Life World Run: 100.000 άνθρωποι έτρεξαν ταυτόχρονα για αυτούς που δεν μπορούν

Περισσότεροι από 100.000 εγγεγραμμένοι δρομείς και συμμετέχοντες σε αμαξίδιο, σε περισσότερες από 200 τοποθεσίες σε 66 χώρες κάλυψαν 949.484 χλμ. χθες, Κυριακή, στην πέμπτη χρονιά του παγκόσμιου φιλανθρωπικού αγώνα δρόμου Wings for Life World Run, με σκοπό τη συγκέντρωση δωρεών για την έρευνα κατά των παθήσεων του νωτιαίου μυελού.Πρόκειται για έναν παγκόσμιο αγώνα δρόμου, όπου ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη χρονική εκκίνηση, συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο ξεκινούν ταυτόχρονα και τρέχουν –είτε οργανωμένα είτε σε μονάδες μέσω της εφαρμογής Wings For Life World Run (App Store και Google Play), μέχρι να τους προλάβει η γραμμή του τερματισμού, το Catcher Car. Έτσι, μέσω της εφαρμογής ο καθένας – από όπου και αν βρίσκεται- μπορεί να πάρει μέρος στο Wings For Life World Run ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης και φέτος, πέρα από κάθε προσδοκία, 100.000 άνθρωποι έτρεξαν για αυτούς που δεν μπορούν.Μέσα σε πεντέμισι ώρες ευγενούς άμιλλας, οι μοναδικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού σε όλο τον πλανήτη κορυφώθηκαν όταν ο Σουηδός αθλητής με αμαξίδιο, Aron Anderson και η δρομέας μεγάλων αποστάσεων, Vera Nunes, από την Πορτογαλία στέφθηκαν Παγκόσμιοι Πρωταθλητές.