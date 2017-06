Πειραιάς: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αστεροειδών 2017 στις 30 Ιουνίου

Η κύρια εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αστεροειδών 2017 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 30 Ιουνίου μεταξύ 15.00-21.00 στον Πειραιά και συγκεκριμένα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο - Καραϊσκου 104, ταυτόχρονα με 700 άλλες εκδηλώσεις σε άλλες χώρες ανά τον πλανήτη μας.Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες, ερευνητές & αστροφυσικοί και θα είναι ανοικτή με ελεύθερη είσοδο, υπό την μορφή φεστιβάλ προς το ευρύ κοινό με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τους αστεροειδείς, μετεωρίτες και κομήτες στο ηλιακό μας σύστημα.Θα ανακοινωθούν επίσης από τον Τάκη Θεοδοσίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία αλλά και την ιστορία κρατήρων μετεωριτικής προέλευσης στον ελλαδικό χώρο.Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει έκθεση μετεωριτών, ζωντανές συνδέσεις με αστροναύτες και επιστήμονες που υποστηρίζουν την Asteroid Day 2017, διαδραστικά & μουσικά δρώμενα για το κοινό και θα κλείσει με τηλεσκοπική παρατήρηση.Πληροφορίες: www.asteroidday.gr , www.meteorites.gr , meteorites.greece@gmail.com+306945822710• 15.00 -15.15 Χαιρετισμός Τάκη Θεοδοσίου –έναρξη του φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα Αστεροειδών 2017• 15.15-15.45 ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – Αν. Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνo Τίτλος Ομιλίας: «Άρης – Ο κόκκινος πλανήτης»• 15.50-15.51 Twitter with Clark Chapman Co -Host Asteroid Day• 15.45 -16.15 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΟΓΓΑΚΗ – Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνo Τίτλος Ομιλίας: «Άπειρο και δικαιοσύνη στη φυσική φιλοσοφία του Αναξίμανδρου»• 16.15-16.45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ – Διδάκτωρ Αστρονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνo Τίτλος Ομιλίας: «Το πλήθος, τα ονόματα και η εμφάνιση των αστεροειδών»• 16.45- 17.15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΑΡΤΑΣ – Διδάκτωρ Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρώνo Τίτλος Ομιλίας: «Μεγάλα και μικρά γεγονότα εξαφάνισης ειδών από πτώσεις μετεωριτών»• 17.15- 17.45 ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ – Διδάκτωρ Αστρονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίουo Τίτλος Ομιλίας: Θεωρία του Χάους & Αστεροειδείς• 17.45-17.50 Ρωσικό τραγούδι για τους Κοσμοναύτες- ερμηνεύει η Χαλίνα Χρινκό• 17.45 - 18.20 & 18.30-18.40 Διαδραστικά Δρώμενα –Έκθεση Μετεωριτών (παράλληλες Δραστηριότητες)• 18.00-18.10 Ζωντανή σύνδεση με Aerospace NEOshield2 -Project Vanessa Romanello -Airbus Defence and Space (Airbus DS GmbH) Friedrichshafen, Germany• 18.20 -18.30 Ζωντανή σύνδεση μέσω Skype με την αμερικανίδα αστροναύτη Nicole Stott & Asteroid Day Global• 18.30 -18.40 Ζωντανή σύνδεση με Γιώργο Τρούλλια & Kition Planetarium & Observatory –Λάρνακα Κύπρος• 18.40-18.50 Κλήρωση Λοταρίας Μετεωριτών για το κοινό• 18.50 -19.10 Η Μόσχα παρατηρεί τον Ουρανό (προβολή βίντεο για αναζήτηση αστεροειδών με ελληνικούς υπότιτλους)• 19.10 -19.30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ – Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνo Τίτλος Ομιλίας: «Επιδράσεις του διαστήματος στον άνθρωπο»(VIDEO -προβολή)• 19.30 -20.00 ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – Asteroid Day Coordinator for Greece – Board of Directors IMCA – Πρόεδρος LOGOS-SLOVO Α-Ωo Τίτλος Ομιλίας: «Κρατήρες μετεωριτικής προέλευσης στον ελλαδικό χώρο• 20.00- 20.30 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΜΟΥΣΑΣ – Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνo Τίτλος Ομιλίας: «Οπτικά όργανα των Αρχαίων Ελλήνων» -Νέα στοιχεία»• 20.30 -20.35 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ• 20.35 -20.55 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΥΕΛΔΩΡ-ΒΡΑΔΙΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ• 20.55 -21.30 ΜΠΟΥΦΕΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ• 21.00 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ