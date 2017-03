Εκδήλωση για την 60η Επέτειο των Συνθηκών της Ρώμης

Με αφορμή τον εορτασμό της 60ης επετείου των Συνθηκών της Ρώμης, η Πρεσβεία της Ιταλίας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτου της Αθήνας, οργανώνουν εκδήλωση για τα εγκαίνια της περιοδεύουσας Έκθεσης με τίτλο "EVER CLOSER UNION - The Legacy of the Treaties of Rome for Today’s Europe”.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Αμαλίας 8).



Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα απευθύνουν χαιρετισμό:



- o Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος

- ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα,

κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος

- ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Efisio Luigi Marras,

- ο Πρέσβης της Μάλτας στην Ελλάδα κ. Joseph Cuschieri, και

- ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην

Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης

Θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης.



Πρόκειται περί μίας έκθεσης ιστορικού χαρακτήρα και τεκμηρίωσης που θα περιλαμβάνει σχόλια, επεξηγηματικές πινακίδες και ιστορικά έγγραφα προερχόμενα από τα Αρχεία του Πανεπιστημιακού Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, των Υπουργείων Εξωτερικών της Ιταλίας και των άλλων Κρατών Μελών, ως μαρτυρία της εξέλιξης του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των τελευταίων 60 ετών.



Η Έκθεση θα είναι επισκέψιμη από τις 21 έως τις 29 Μαρτίου στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και από τις 31 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου στην Κρατική Ιταλική Σχολή Αθηνών και στην συνέχεια στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας.



Η 60η Επέτειος των Συνθηκών της Ρώμης αποτελεί ένα ορόσημο για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για το μέλλον μας ως Ευρώπη των 27. Η έκθεση που εγκαινιάζεται στις 21 Μαρτίου αποτελεί μέρος της συμβολής των διοργανωτών σε αυτή τη διαδικασία.