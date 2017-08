Ιδιαίτερο και πρωτότυπο το 16ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου

Για 16η χρονιά, το όμορφο νησί της Πάτμου υποδέχεται το ξεχωριστό του καλοκαιρινό Φεστιβάλ. Το 16ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, με Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Άλκη Μπαλτά, θα διοργανωθεί από την Τρίτη 29 Αυγούστου έως και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017, στον υπαίθριο χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης, με ελεύθερη είσοδο.Ιδιαίτερο και πρωτότυπο το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου ξεχωρίζει ανάμεσα στα πολλά καλοκαιρινά πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Πρώτα και κύρια για τον μοναδικό χαρακτήρα του ως Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, που πλαισιώνεται αρμονικά από τους ιερούς τόπους του νησιού και την πανέμορφη φύση. Στη συνέχεια για τους επιλεγμένους καλλιτέχνες/ερμηνευτές που φιλοξενεί, κάθε χρόνο, οι οποίοι και παρουσιάζουν τα ωραιότερα μουσικά έργα της ορθόδοξης, της καθολικής αλλά και της λαϊκής μουσικής παράδοσης. Δεκαέξι χρόνια τώρα η Πάτμος, ένα πετράδι στο μέσο του Αιγαίου, δικαίως αποτελεί το ιδανικό σημείο συνάντησης τέχνης και πνευματικότητας που βρίσκουν την καλύτερή τους έκφραση σε έναν ιερό χώρο ο οποίος ανακηρύχτηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO: το Σπήλαιο όπου ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη.Το νησί, ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του αιγαιοπελαγίτικο χαρακτήρα, συνδυάζοντάς τον με έναν κοσμοπολίτικο αέρα, που προσελκύει καλλιτέχνες και διανοούμενους από όλον τον κόσμο για την ηρεμία, τη φιλοξενία και τις εμπειρίες που προσφέρει.Με τον δικό του διακριτό χαρακτήρα και ενδιαφέρουσες συμμετοχές αυτό το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, η Πάτμος, που ονομάζεται και «Ιερουσαλήμ του Αιγαίου» μας προσκαλεί και εφέτος να ζήσουμε βραδιές μουσικής μέθεξης, οι οποίες συνδυάζονται με μία επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο, στη Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στα σοκάκια της Χώρας με τα εντυπωσιακά αρχοντικά, στα ασκηταριά, στις παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά.Πληροφορίες: http://www.patmosfestival.gr/ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, στις 20:30Βυζαντινή Χορωδία «Ρωμανός ο Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού και σύνολο παραδοσιακών οργάνων.Χοράρχης : πρωτοπρεσβύτερος Νίκος ΛυμπουρίδηςΗ Εκκλησιαστική χορωδία Ρωμανός Ο Μελωδός της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, ιδρύθηκε το 1997. Αποτελείται από 30 περίπου μέλη, που τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για την Εκκλησιαστική και Δημοτική μας Μουσική. Στην συναυλία η Χορωδία θα παρουσιάσει Βυζαντινούς Ύμνους και, μαζί με σύνολο λαϊκών οργάνων, Θρησκευτικά παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου.

Από την ίδρυσή της η χορωδία παρουσιάζεται σε συναυλίες αλλά και σε εκκλησιαστικές ακολουθίες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης έχουν καθιερωθεί από το 1997 οι Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες της χορωδίας με επίκαιρους Εκκλησιαστικούς ύμνους καθώς και παραδοσιακά Κάλαντα, που γίνονται κάθε χρόνο κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων στη Λεμεσό και σε άλλες πόλεις.Ανάμεσα σε άλλες διοργανώσεις έχει πάρει μέρος: στους εορτασμούς της Ιεράς Μονής Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής, εκπροσώπησε την Κύπρο στο Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στη Φιλανδία με θέμα την Εκκλησιαστική Μουσική και την Πολιτιστική Παράδοση των Ορθοδόξων λαών, στο διεθνές Φεστιβάλ «ΚΥΠΡΙΑ» που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Κύπρο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην 11η Χορωδιακή Συνάντηση της Φλώρινας που διοργανώνεται από τον Δήμο της πόλης και τον Φιλεκπαιδευτικό σύλλογο Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και στην Παναγία των Παρισίων στη Γαλλία, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργάνωσε η εκεί Κυπριακή Πρεσβεία με την ευκαιρία της Γαλλικής Προεδρίας στην Ε.Ε, στις μουσικές παραστάσεις «Βασίλης Μιχαηλίδης - η άλλη όψη - μελοποιημένη ποίηση από τον Λάρκο Λάρκου», στην πανήγυρι της Ιεράς Μονής Μάρθας και Μαρίας (Ανάστασις του Αγίου Λαζάρου) στη Βηθανία και στον Ναό της Αναστάσεως στην Πατριαρχική Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στα Ιεροσόλυμα, στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας, σε συναυλία στο φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλη Κυπρίων Συνθετών από τον 14ο μέχρι τον 20ο αιώνα, σε συνεργασία με τη Μουσικολόγο κ. Χριστιάνα Δημητρίου, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ορθόδοξης Μουσικής «Αρχαίον Κάλλος» στην Πράγα, στην Αγρυπνία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος καθώς και στην εορτή του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, σε δύο συναυλίες σε κοινότητες της Κύπρου, το πρόγραμμα «Από το Βυζάντιο στο σήμερα» με το Δημήτρη Μπάση.Το 2000 κυκλοφόρησε τον πρώτο της ψηφιακό δίσκο με τίτλο « Χριστός γεννάται δοξάσατε» με ύμνους των Χριστουγέννων, το 2005 τον ψηφιακό δίσκο με τίτλο " Επιφάνιον ύμνοις μεγαλύνωμεν " με ύμνους από την ακολουθία του Αγίου Επιφανίου, ενός Κύπριου Επισκόπου. Το 2009 κυκλοφόρησε και τον τρίτο ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Πάλιν ακούστε Άρχοντες», με Παραδοσιακά Κάλαντα και Εκκλησιαστικούς ύμνους του Δωδεκαημέρου (Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς – Θεοφανείων). Στο δίσκο συμμετέχουν επίσης η παραδοσιακή χορωδία ΑΝΑΤΟΛΗ και το μουσικό σχήμα παραδοσιακών οργάνων της Ι.Μ. Λεμεσού και το 2015 εξέδωσε το διπλό ψηφιακό δίσκο «Λειτουργική υμνωδία» που περιέχει ύμνους της Θείας Λειτουργίας. Συνοδεύεται από βιβλίο που περιέχει τους ύμνους σε βυζαντινή σημειογραφία.Σχήμα παραδοσιακών οργάνωνΙεράς Μητροπόλεως ΛεμεσούΣτο 16ο Φεστιβάλ της Πάτμου συμμετέχουν οι:Βιολί: Σπύρος ΧατζηνικολάουΚανονάκι : Νέστορας ΓεωργίουΣαντούρι, πιδκαύλι : Κυριάκος ΓιωργάλλαςΛαούτο: Αντρέας ΜιχαήλΚρουστά, τραγούδι : Άννα ΑριστείδουΤο σχήμα παραδοσιακών οργάνων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού δημιουργήθηκε το 2003. Στόχος του είναι η προβολή και η διάδοση της Ελληνικής Δημοτικής Μουσικής, ιδιαιτέρως δε της Κυπριακής, καθώς και η ευαισθητοποίηση νέων ανθρώπων και παιδιών να ασχοληθούν με τη μουσική Παράδοση του τόπου μας και του Ελληνισμού γενικότερα.Παρουσιάζει κυρίως δημοτικά τραγούδια από κάθε μέρος του Ελληνισμού, συνοδεύοντας συνήθως τις χορωδίες ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ και ΑΝΑΤΟΛΗ της Ι.Μ.Λ/σού και αποτελείται από τους δασκάλους και συνεργάτες της σχολής.ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, στις 20:30«Ο Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων»Σύνθεση: Άλκης ΜπαλτάςΟρχήστρα Φεστιβάλ Πάτμου & Οκταμελές Φωνητικό ΣύνολοΗθοποιός: Νίκος ΓεωργάτζηςΜία σύνθεση του Άλκη Μπαλτά πάνω σε θρησκευτικές μελωδίες τις οποίες τραγουδούσαν, κατά τον Μεσαίωνα, στο ομώνυμο λειτουργικό δράμα.Τα κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη θα διαβάσει, στα ελληνικά και αγγλικά, ο ηθοποιός Νίκος Γεωργάκης.Την Ορχήστρα του Φεστιβάλ και το οκταμελές φωνητικό σύνολο διευθύνει ο Α. Μπαλτάς.ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, στις 20:30O ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΘέατρο Σκιών με ζωντανή μουσικήΚείμενο: Άλκης Μπαλτάς, Θοδωρής ΚωστιδάκηςΚαραγκιοζοπαίκτης: Θοδωρής ΚωστιδάκηςΕκπαιδευτική συναυλία στο "Πάτμιον" στο πλαίσιο του ΦεστιβάλΒασισμένο σε μια δημιουργική ιδέα του Άλκη ΜπαλτάΗ Βεζυροπούλα διοργανώνει Συναυλία Κλασικής Μουσικής στην οποία πρέπει να παραβρεθούν όλοι. Ο Καραγκιόζης και οι υπόλοιποι χαρακτήρες του θιάσου σκιών ετοιμάζονται για το μεγάλο γεγονός. Ο Επτανήσιος σιορ Διονύσιος και ο Χατζηαβάτης προσπαθούν να εξηγήσουν στον Καραγκιόζη την αξία της κλασικής μουσικής, να του παρουσιάσουν τα όργανα και τα είδη της. Ο Καραγκιόζης στην αρχή αρνείται και αστειεύεται συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας όμως, κάτι αλλάζει για τον ίδιο και τους φίλους του...Η εναλλαγή κλασικών μουσικών κομματιών με κωμικούς και ανατρεπτικούς διαλόγους προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους μια ευκαιρία να απολαύσουν, να γνωρίσουν αλλά και να αγαπήσουν την κλασική μουσική.Ο Θοδωρής Κωστιδάκης, μέλος του Πανελληνίου Σωματείου Θεάτρου Σκιών, έμαθε την τέχνη του θεάτρου σκιών από τον Καραγκιοζοπαίκτη πατέρα του, Τάκη Κωστιδάκη. Οι βασικές του σπουδές ήταν στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ, όπου ολοκλήρωσε και το Μεταπτυχιακό πάνω στην αλληλεπίδραση χώρου και πολιτισμού. Παράλληλα, επιμορφώθηκε σε τομείς όπως: θέατρο και θεατρικό παιχνίδι, αξίες ζωής στην εκπαίδευσης, συναισθηματική αγωγή, κατασκευή θεατρικής κούκλας / θεατρικής μάσκας και σκηνικού / φιγούρας θεάτρου σκιών, Drama Process, για την επεξεργασία εσωτερικών ή/και κοινωνικών συγκρούσεων, Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, Δραματοθεραπεία. Από το 2004 έως και σήμερα ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο σκιών και την εμψύχωση θεατρικών ομάδων: με εργαστήρια και παραστάσεις σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, μουσεία, εκδηλώσεις δήμων, φεστιβάλ, εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες κ.ά. στην Κύπρο και πρόσφατα στο Λονδίνο.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, στις 20:30«Προσευχές» με το «Duo Arsis»Άρτεμις Μπόγρη, Μελίνα Μακρή, Σπύρος ΛάμπουραςΘρησκευτική μουσική και τραγούδια με την μετζο-σοπράνο Άρτεμη Μπόγρη, την Μελίνα Μακρή (φλάουτο) και τον Σπύρο Λάμπουρα (βιμπράφωνο). Θα ακουστούν έργα για τον πρωτότυπο συνδυασμό φλάουτου – βιμπράφωνου και φωνής των συνθετών Μπαχ, Χέντελ, Φωρέ, Βέρντι κ.αΠρόγραμμα Συναυλίας«Duo Άρσις»Φωνή: Άρτεμις ΜπόγρηΦλάουτο: Μελίνα ΜακρήΚρουστά: Σπύρος ΛάμπουραςCharles Gounod “Ave Maria” Méditation sur le premier Prélude de J.S. Bach, Voice, Flute, VibraphoneC.P.E. Bach “Adagio” 1mvnt solo Sonata for Flute in A minorGabriel Faure “En priere”, Mezzo-Soprano, VibraphoneGabriel Faure “Pavane” Op.50, Flute, Vibraphone.J.S.Bach arr. M.S. “O Sacred Head”, Solo VibraphoneDe Ponte Niel “Thoughts”J. Brett: “Missa Brevis”, for Mezzo-Soprano & Vibraphone.G. Verdi “La vergine degli angeli” “Forza del destino”, Mezzo-Soprano, Flute, Vibraphone.F. Haendel “A song for Saint Cecillia’s day. The soft complaining flute”, Mezzo-Soprano, Flute, VibraphoneΣΑΒΒΑTO 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, στις 20:30«Amazing grace»ΤΑ GOSPELS ΤΟΥ ELVIS PRESLEYΔώρος ΔημοσθένουςΗ εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία του ροκ σταρ Έλβις Πρίσλεϊ είναι γνωστή, αλλά μεγάλο μέρος των θαυμαστών του δεν γνωρίζει πως ο τραγουδιστής είχε στο ρεπερτόριό του και πολλά θρησκευτικά τραγούδια (Gospels).Στη συναυλία, ο γνωστός τραγουδιστής Δώρος Δημοσθένους θα παρουσιάσει, με τη συνοδεία μικρού οργανικού συνόλου (πιάνο, κοντραμπάσο, ντραμς) μερικά από τα πιο ωραία gospel που ερμήνευε ο Πρίσλεϊ.Ο Δώρος Δημοσθένους γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου. Σπούδασε θεωρητικά και είναι διπλωματούχος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών στη Μονωδία με καθηγήτρια τη Λέλλα Στάμος. Απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Βύρωνα Κολάση και Αριστείο Εξαιρετικής Επίδοσης.Πρωτοεμφανίστηκε ως σολίστ στο φωνητικό σύνολο «Διάσταση» Λεμεσού.. Το 1994 τραγούδησε στην παράσταση του Μιχάλη Κακογιάννη Κύπρος-20 Χρόνια Μετά, στο θέατρο Ηρώδου Αττικού. Το 1995 ερμήνευσε Τα τραγούδια της Αμαρτίας του Μάνου Χατζιδάκι στην παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου Ενός Λεπτού Σιγή. Επίσης τραγούδησε στην Εθνική Λυρική Σκηνή της Αθήνας, στην όπερα Διδώ και Αινείας του Henry Purcell.Συνεργάστηκε με την Ορχήστρα των Χρωμάτων σε τραγούδια των Beatles και μπαλάντες. Εμφανίστηκε στα μεγάλα θέατρα του Λονδίνου, Her Majesty’s και Theatre Drury Lane πλάι στη Νάνα Μούσχουρη και στο θέατρο του Κρεμλίνου. Το καλοκαίρι του 1997 ερμήνευσε τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι για την κωμωδία Όρνιθες του Αριστοφάνη, σε παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν.Το 1998-1999 είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μιούζικαλ Grease που ανέβηκε στο θέατρο Βέμπο στην Αθήνα. Συνέπραξε με την ορχήστρα Ossipov της Ρωσίας σε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Συνεργάστηκε με τη Λένα Πλάτωνος ερμηνεύοντας τα τραγούδια του κύκλου Σαμποτάζ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Συνεργάστηκε, επίσης, με το Μουσικό Σύνολο «Μάνος Χατζιδάκις» στην παράσταση Η Εποχή της Μελισσάνθης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ερμήνευσε τα τραγούδια του κύκλου Ο Μεγάλος Ερωτικός μαζί με την Έλλη Πασπαλά.Την περίοδο 2001 -2003 συμμετείχε στην περιοδεία της Μαρίας Φαραντούρη σε συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη ερμήνευσε επίσης, σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το έργο Αμοργός του Μάνου Χατζιδάκι σε ποίηση Νίκου Γκάτσου, που παρουσιάστηκε στο θέατρο Ηρώδου Αττικού τον Ιούνιο του 2003. Το καλοκαίρι του 2004 συμμετείχε στους Όρνιθες του Αριστοφάνη σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, μια διεθνή παραγωγή σε σκηνοθεσία του Claude Crespen. Τους χειμώνες του 2005-2006-2007 συνέπραξε με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη στο Πατάρι του Θεάτρου Μεταξουργείο και το καλοκαίρι του 2006 συμμετείχε στην περιοδεία του Λουκιανού Κηλαηδόνη με την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ).Το 2011 συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της Γιορτής της Ορθοδοξίας στο Θέατρο του Κρεμλίνου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και παρουσία του Βλαδιμίρ Πούτιν. Τραγούδησε σε συναυλίες των Νίκου Κυπουργού, Mίκη Θεοδωράκη, Μανου Χατζιδακι, Δημήτρη Λάγιου, Χρήστου Λεοντή, Λουκιανού Κηλαηδόνη, Μιχάλη Γρηγορίου, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Μιχάλη Χριστοδουλίδη, Χρήστου Πίττα, Νίκου Πλάτανου, Ευαγόρα Καραγεώργη, κ.ά.Στη δισκογραφία συμμετέχει στο Ίνα τι και Των Αθανάτων του Δημήτρη Λάγιου, Η Καρδία μου Πεθυμώντα του Μιχάλη Χριστοδουλίδη, Τα μυστικά του Κήπου και Κηποθέατρο του Νίκου Κυπουργού, Ο Τεμπέλης Δράκος και Η επιστροφή του Τεμπέλη Δράκου του Γιώργου Χατζηπιερή, Μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά και τα Φανταρίστικα, του Λουκιανού Κηλαηδόνη, Συνάντηση του Αλκίνοου Ιωαννίδη, Στην Άκρη τ’ ουρανού του Σωτήρη Καραγεώργη, La Donna et la Luna της Emilia Ottaviano.Με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο δισκογράφησε το έργο Αμοργός του Μάνου Χατζιδάκι, σε ποίηση Νίκου Γκάτσου, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2005. Το 2007 άρχισε να συνεργάζεται και με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Τον Δεκέμβριο του 2008 εκδόθηκε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο One for the Road από την εταιρεία Μικρή Άρκτος.ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, στις 20:30Μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιάς)Για πρώτη φορά θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Πάτμου μεγάλη Ορχήστρα Πνευστών οργάνων αποτελούμενη από 50 περίπου μουσικούς. Πρόκειται για την Μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιάς) η οποία είναι ο παλαιότερος μουσικο-εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα (1840).Η μπάντα θα παρουσιάσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα με θρησκευτικά έργα Ελλήνων (Σαμάρας, Σαμσαρέλος, Δουκάκης, Θεοδωράκης) και ξένων συνθετών (Corelli, Faccio, Verdi, Hovhaness, Korsakov). Θα διευθύνει ο αρχιμουσικός Σπύρος Προσωπάρης.ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ)H Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (γνωστή και ως «Παλαιά Φιλαρμονική») ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1840 και είναι ο παλαιότερος μουσικοεκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Ο αρχικός σκοπός των ιδρυτών του ήταν η δημιουργία μιας πλήρους μουσικής ακαδημίας, παρόμοιας με εκείνες της γειτονικής Ιταλίας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί βιώσιμη λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα, δηλαδή την απουσία μιας παιδαγωγικά πλήρους μουσικής σχολής, η οποία θα προσέφερε στους Κερκυραίους μουσική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, ηλικίας, φύλου και γενικής παιδείας. Στο σημείο αυτό πρέπει να ειπωθεί ότι πριν το 1840 στην Κέρκυρα πρόσβαση στη μουσική εκπαίδευση είχαν είτε άτομα που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό έξοδο της πρόσληψης ενός ιδιώτη μουσικοδιδασκάλου είτε τα μέλη των άτυπων επαγγελματικών μουσικών συντεχνιών του νησιού. Ο δεύτερος ήταν και ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου μπορούσε κανείς να αποκτήσει (ημι)επαγγελματική μουσική κατάρτιση.Οι ιδρυτές της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας κατανοούσαν πλήρως τις παραπάνω αδυναμίες και -με αφορμή την άρνηση της βρετανικής διοίκησης να επιτρέψει από τον Αύγουστο του 1837 τη συμμετοχή στις θρησκευτικές τελετές του νησιού τιμητικού στρατιωτικού αγήματος και μπάντας - ξεκίνησαν την οργάνωση ενός πρότυπου μουσικού οργανισμού. Στο πλαίσιό του μπορούσε κανείς να καταρτιστεί μουσικά τόσο σε πρακτικό επίπεδο (έγχορδα και πνευστά όργανα, πιάνο, φωνητική μουσική) όσο και σε θεωρητικό (από βασικά θεωρητικά μέχρι μουσική σύνθεση).Όλα τα παραπάνω προσφέρονταν στους μαθητές της Φιλαρμονικής εντελώς δωρεάν από πλήρως καταρτισμένους δασκάλους. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ιδρύματος παράλληλα με το επίπεδο της εκπαίδευσης άλλαξαν τα δεδομένα της μουσικής παιδείας σε τοπικό επίπεδο.Κατά τον 19ο αιώνα και μέχρι τα χρόνια του Μεσοπολέμου την καλλιτεχνική ηγεσία του ιδρύματος είχαν κατά καιρούς μερικές από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής της νεώτερης Ελλάδας, όπως για παράδειγμα ο Νικόλαος Μάντζαρος (1795-1872), ο Δομένικος Παδοβάνης (1817-1892), ο Διονύσιος Ροδοθεάτος (1849-1892), ο Δημήτριος Ανδρώνης (1866-1918) και ο Σπυρίδων Δουκάκης (1886-1974).Όλοι οι παραπάνω κατάγονταν από την Κέρκυρα και είχαν σημαντικές σπουδές στην Ιταλία ή στη Γερμανία. Πολλοί από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής σταδιοδρόμησαν (και σταδιοδρομούν) ως συνθέτες, σολίστες, μουσικοί ορχηστρών και στρατιωτικών μουσικών σωμάτων και αρχιμουσικοί, και συνεισέφεραν με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα.Παρά τις ποικίλες δραστηριότητες της Φιλαρμονικής, το λαοφιλέστερο από τα μουσικά σχήματά της παραμένει η μπάντα. Πρωτοεμφανίστηκε τον Αύγουστο του 1841 και υπήρξε εξαρχής το δημοφιλέστερο μουσικό σύνολό της. Αυτή πρωτοαπέδωσε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο το 1864 και αυτή παιάνισε κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 τον «Ολυμπιακό Ύμνο». Αλλά και η εκπαιδευτική σημασία της μπάντας συνεχίζει να είναι σημαντική. Ακόμη και σήμερα εκατοντάδες μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τη μουσική μέσα από τη δωρεάν διδασκαλία πνευστών και κρουστών οργάνων.Μερικοί μάλιστα ανακαλύπτουν και το μουσικό τους ταλέντο, γεγονός που τους οδηγεί να ακολουθήσουν τελικά επαγγελματική καριέρα στη μουσική. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρότυπα της μπάντας της Φιλαρμονικής υιοθετήθηκαν κατά καιρούς και από άλλα παρόμοια σχήματα εντός και εκτός Κέρκυρας.Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας έχει ξεκινήσει σειρά δράσεων με σκοπό τη διεύρυνση των μουσικών δραστηριοτήτων της. Εκτός από την μπάντα της, η Φιλαρμονική διατηρεί πλέον συμφωνική ορχήστρα και έχει ενεργοποιήσει πλήρως τη διδασκαλία εγχόρδων και πιάνου. Η μπαντίνα της, επίσης, προσφέρει την ευκαιρία στους εκκολαπτόμενους μουσικούς να συμμετάσχουν από μικρή ηλικία σε ένα μουσικό σύνολο. Κάθε χρόνο 100 νέοι μαθητές εγγράφονται στις σχολές της για να διδαχθούν δωρεάν μουσική. Επίσης, η νέα αίθουσα εκδηλώσεων φιλοξενεί μαθητικές συναυλίες και άλλες μουσικές εκδηλώσεις, ενώ από το 2009 οργανώνονται εκεί και μουσικολογικές διαλέξεις. Τέλος, τόσο το διοικητικό όσο και το μουσικό αρχείο του ιδρύματος είναι πλέον προσιτό στους ερευνητές, ενώ το Μουσείο Μουσικής της Φιλαρμονικής άνοιξε στο κοινό το 2010.16ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής ΠάτμουΠάτμος, Τρίτη 29 Αυγούστου – Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017Υπαίθριος χώρος Ιερού Σπηλαίου ΑποκαλύψεωςΚαλλιτεχνικός Διευθυντής: Άλκης ΜπαλτάςΟργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου ΠάτμουΣυνδιοργάνωση: Δήμος ΠάτμουΠεριφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΓενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικήςτου Υπουργείου Ναυτιλίας και ΑιγαίουΥποστηρίζεται από την Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου ΠάτμουΏρα έναρξης των συναυλιών: 20:30Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερηΠληροφορίες: www.patmosfestival.gr