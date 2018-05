Planet of Zeus: Sold-out το live στις 12/5 – Προστέθηκε δεύτερη ημερομηνία

Tο Σάββατο 12 Μαΐου οι Planet of Zeus γιορτάζουν τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους, «Eleven the Hard Way», με μια μεγάλη συναυλία στο Gagarin205 στην οποία θα ηχογραφηθεί και το πρώτο τους live album.



Λόγω της αυξημένης ζήτησης, τα εισιτήρια γι’ αυτήν την εμφάνιση εξαντλήθηκαν και έτσι προστέθηκε 2η ημερομηνία, την επομένη, Κυριακή 13 Μαΐου. Και στις δύο βραδιές, special guests θα είναι οι Deaf Radio.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, θα ηχογραφηθεί και η 2η συναυλία. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ίδιες και συγκεκριμένα 12 ευρώ στη φάση της προπώλησης και 14 ευρώ στο ταμείο.



Σημεία προπώλησης: Reload, Seven Spots, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva Kiosk Σ υντάγματος (Ερμού 1 , καθημερινά 9:00-21:00), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00), Syd Records. Διαδικτυακά στο Viva, τηλεφωνικά στο 11876.



Στο event των συναυλιών στο Facebook θα βρείτε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.