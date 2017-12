Netflix: «Και με τα δυο πόδια» πλέον στην Ελλάδα

Blu-ray players LG, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba

Υπολογιστές Mac, Windows, Chrome OS

Κονσόλες παιχνιδιών PlayStation (PS3, PS4), Wii U, Xbox 360, Xbox One

Home theater συστήματα LG, Panasonic, Samsung, Sony

Smart TV LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toshiba

Internet media players Apple TV

Κινητά και tablets iOS phones and tablets, Android phones and tablets, Windows Phone

Σε πορεία ανάπτυξης με έμφαση στη διεθνή της παρουσία, βρίσκεται η Netflix, η δημοφιλής υπηρεσία video streaming, η οποία μετά από δύο χρόνια λειτουργίας και στην χώρα μας, πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη συνέντευξη τύπου επί Ελληνικού εδάφους. Αφορμή για τη συνέντευξη Τύπου ήταν το λανσάρισμα του νέου περιβάλλοντος της υπηρεσίας, το οποίο είναι πλέον εξελληνισμένο, καθώς και των νέων τιμολογιακών πακέτων που δίνουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο από μόλις €7,99 το μήνα για SD περιεχόμενο.Ταυτόχρονα, η εταιρεία εντείνει τις προσπάθειες localization του περιεχομένου και ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, stand-up comedies και μία ευρεία γκάμα από τίτλους για παιδιά, είναι τώρα διαθέσιμα με ποσοστό υποτιτλισμού και μεταγλώττισης που ξεπερνά το 70%. Επίσης, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με Έλληνες δημιουργούς, αλλά και εταιρείες παραγωγής για τον εμπλουτισμό του καταλόγου και με αμιγώς ελληνικό περιεχόμενο, ενώ δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον να δούμε και κάποια Ελληνική παραγωγή με την υπογραφή της Netflix.Επιπρόσθετα στα πλαίσια της βελτίωσης της εμπειρίας των Ελλήνων συνδρομητών της υπηρεσίας, έχει ξεκινήσει η λειτουργία των πρώτων τοπικών servers που βοηθούν στην μείωση του buffering κατά την αναπαραγωγή. Επίσης, γίνονται συζητήσεις με παρόχους και άλλες μεγάλες εταιρείες για συνεργασίες σε επίπεδα τιμολόγησης – είναι γνωστό ότι πολλοί Έλληνες είτε δεν έχουν είτε δεν χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες online -, σε επίπεδα διευκόλυνσης της πρόσβασης στην πλατφόρμα [integration σε τηλεοράσεις, set-top-boxes κτλ] ή ακόμα και για συνδυαστικά πακέτα, οπότε τους επόμενους μήνες αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις.Όπως τόνισαν οι άνθρωποι της εταιρείας, το Netflix προσφέρει ένα καινούργιο τρόπο θέασης, όπου ο καταναλωτής έχει τον πρώτο λόγο επιλέγοντας εκείνος, τί θέλει να δει, πότε θέλει να το δει, που θέλει να το δει, και από πιο μέσο θέλει να το δει, καθώς η υπηρεσία προσφέρει εύκολη πρόσβαση από κάθε συσκευή αναπαραγωγής – tablets, smartphones, κονσόλες, τηλεοράσεις. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίσετε να βλέπετε τις αγαπημένες σας σειρές και ταινίες ανεξαρτήτως γεωγραφικής ζώνης – τουλάχιστον για το original περιεχόμενο - ή ακόμα και offline κατεβάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου στη συσκευή τους, αν ταξιδεύουν.Ειδικά για τους χρήστες κινητών, το Netflix προσφέρει ρυθμίσεις ελέγχου των δεδομένων, ώστε τα μέλη του να διαχειρίζονται καλύτερα τον όγκο δεδομένων του κινητού τους, όταν κάνουν streaming από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δίνοντάς τους μεγαλύτερες δυνατότητες, είτε έχουν απεριόριστο πακέτο δεδομένων, είτε πιο περιορισμένο. Με το fast.com - μία απλή στη χρήση ιστοσελίδα που βοηθάει τα μέλη να δουν πόσο γρήγορη είναι η σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο, είτε σε κινητή είτε σε ευρυζωνική σύνδεση - προσφέρουμε ένα ακόμα εργαλείο που οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για καλύτερη εξυπηρέτηση και έλεγχο στην υπηρεσία διαδικτύου τους.Παράλληλα η εταιρεία επενδύει σοβαρά στις νέες τεχνολογίες, και στο κατάλογό της υπηρεσίας θα βρείτε εκατοντάδες ώρες αποκλειστικού περιεχομένου σε 4K και HDR, κατάλογος ο οποίος το επόμενο διάστημα θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο, αφού όπως αναφέρθηκε στην συνέντευξη τύπου το πλάνο για το 2018, περιλαμβάνει περισσότερες από 600 νέες παραγωγές, μεταξύ των οποίων και 80 ταινίες. Επιπλέον για όσους επιθυμούν μία ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία το Netflix προσφέρει πολλούς τίτλους με ήχο surround Dolby Digital 5.1 καθώς και με το επαναστατικό Dolby Atmos.Ανάμεσα στις επερχόμενες Netflix originals ταινίες, συγκαταλέγεται και το πολυαναμενόμενο Bright, με πρωταγωνιστές τους Will Smith και Joel Edgerton. Όσον αφορά τις πρωτότυπες σειρές, είναι διαθέσιμα βραβευμένα προγράμματα του Netflix όπως το Stranger Things, Orange is the New Black, House of Cards και The Crown; και παγκόσμια φαινόμενα όπως τα 13 Reasons Why και Narcos. Η υπηρεσία προσφέρει επίσης κλασικές Αμερικάνικες σειρές όπως: Better Call Saul, Designated Survivor, Star Trek, Suits, The Flash, Dexter, Peaky Blinders, Pretty Little Liars, Breaking Bad, Gravity, Transformers, Fast & Furious, Men in Black, Man of Steel και The Tourist.Η δυνατότητα πρόσβασης στο Netflix υπάρχει σε περισσότερες από 1.600 συνδεδεμένες συσκευές και το ελληνικό κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με το Netflix για ένα μήνα δωρεάν, κάνοντας εγγραφή στο www.netflix.com.Ανάμεσα στις συσκευές που υποστηρίζουν το Netflix στην Ελλάδα είναι: