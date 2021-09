ΕΥΡΩΠΗ: ΘΑΝΑΤΟΙ = 24.526 – ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ = 2.317.495 (έως τις 11-09-2021)

Κλεάνθης Γρίβας

https://vaccineimpact.com/2021/24526-deaths-2317495-injuries-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/

Η βάση δεδομένων EudraVigilance αναφέρει ότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2021 καταγράφηκαν 24.526 θάνατοι και 2.317.495 παρενέργειες (από τις οποίες οι μισές είναι σοβαρές) μετά από λήψη των 4 πειραματικών «εμβολίων» COVID-19.

Ακολουθούν τα συνοπτικά δεδομένα έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Πιν. 1. ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4 «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» ΣΤΗΝ Ε.Ε. (έως 11/09/2021)

Ημερομηνία Άδειας

«ΕΜΒΟΛΙΟ» ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΗΠΑ Ε.Ε. PFIZER / BioNTech 11.711 980.474 480.183 12/11/2020 21/12/2022 MODERNA 6.358 281.505 145.769 17/12/2020 06/01/2021 ASTRA ZENECA 5.254 980.909 524.858 Ποτέ 01/02/2021 J & J (JANSSEN 1.203 74.607 26.059 27/02/2021 11/03/2021

Πιν. 2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ε.Ε. (έως) ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 20-03-2021 4.576 199.213 15-04-2021 6.662 299.065 17-04-2021 7.766 330.218 24-04-2021 8.430 354.177 08-05-2021 10.570 405.259 22-05-2021 12.184 1.196.190 05-06-2021 13.867 1.354.336 05-07-2021 17.503 1.687.527 17-07-2021 18.928 1.823.219 14-08-2021 21.766 2.074.410 28-08-2021 23.252 2.189.537 11-09-2021 24.526 2.317.495

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1% ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η αναφορά των θανάτων και των παρενεργειών των φαρμάκων και των εμβολίων, σε όλα τα Συστήματα Αναφοράς Παρενεργειών, γίνεται προαιρετικά από κάθε υγειονομικό και κάθε πολίτη. Η προοαιρετική αναφορά έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σ’ αυτά τα Συστήματα λιγότερο από το 1% των πραγματικών παρενεργειών των εμβολίων, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Pilgrim Health Care:

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρονται λιγότερες από το 0,3% όλων των παρενεργειών και 1-13% των σοβαρών παρενεργειών. Ομοίως, οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό λιγότερο από το 1%».

Τίτλος: «Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)» – Συμπεριλαμβανόμενο διάστημα: 12/01/2007 έως 09/30/2010 - Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH – Εκτελέστηκε από τον Οργανισμό Harvard Pilgrim Health Care, Inc. [The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S. Department of Health and Human Services]

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ»

«Με τον όρο σοβαρή βλάβη ή σοβαρή παρενέργεια χαρακτηρίζεται κάθε αναφορά παρενέργειας εάν περιγράφει μια ιατρική κατάσταση η οποία ή οδηγεί σε θάνατο, ή είναι απειλητική για τη ζωή, ή απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή πυροδοτεί μια άλλη ιατρικά σημαντική κατάσταση ή επιμηκύνει μια εν εξελίξει νοσηλεία, ή έχει ως αποτέλεσμα επίμονη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα».

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η καταγραφή και η επεξεργασία των αναφορών των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» που χορηγούνται στην Ευρώπη γίνεται από έναν συνεργάτη της Health Impact News στην Ευρώπη, με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυση.

• Στους πίνακες υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα.

• Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών.

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό των θανάτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑ:

ΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ» ΑΦΑΙΡΟΥΝ ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

