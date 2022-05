MotoGP Γαλλίας: Κυριαρχία της Ducati στις κατατακτήριες του Le Mans

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος



Σε σχεδόν τέλειες καιρικές συνθήκες και με χιλιάδες κόσμου να κατακλύζει τις κερκίδες της πίστας του Le O χρόνος του Bagnaia ήταν νέο ρεκόρ πίστας στο Le Mans.Mans πραγματοποιήθηκαν οι κατακτήτριες δοκιμές του MotoGP. Τον πρώτο λόγο είχαν οι αναβάτες της Ducati με την εργοστασιακή ομάδα από την Μπολόνια να κάνει το «1-2» στην σχάρα εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Francesco Bagnaia ο οποίος στην τελευταία του προσπάθεια κατάφερε να σημειώσει χρόνο 1:30.450 και να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη pole position του για φέτος.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Jack Miller ο οποίος και στις δύο προσπάθειές του ακολούθησε τον teammate του στην πίστα. Ο Αυστραλός ήταν πολύ ανταγωνιστικός και ετοιμάζεται την Κυριακή να επαναλάβει τον περσινό θρίαμβό του στη γαλλική πίστα. Την πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής συμπλήρωσε ο Aleix Espargaro με την εργοστασιακή Aprilia. Ο Ισπανός είναι σταθερά ανάμεσα στους ταχύτερους και δεν αποκλείεται την Κυριακή να κλέψει για μια ακόμα φορά την παράσταση.

